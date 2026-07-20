Kansanedustajan mitta täyttyi: ”Palloliiton päätös on väärä ja se on peruttava”

Vasemmistoliiton kansanedustaja Timo Furuholm vaatii Suomen Palloliittoa pyörtämään päätöksensä tukea Gianni Infantinon jatkoa kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan puheenjohtajana. Demokraatti Demokraatti

Palloliiton puheenjohtaja Ari Lahti on perustellut päätöstä muun muassa Fifan vahvalla taloudellisella tuloksella sekä Suomen mahdollisuuksilla vaikuttaa järjestön sisällä.

– Palloliiton päätös on väärä ja se on peruttava. Suomalaisen jalkapallon ei pidä tukea peloissaan valintoja, joissa eurot menevät kaikkien arvojen edelle. Jalkapallo on globaali, ihmisiä yhdistävä laji, jonka johdon on puolustettava rauhaa, ihmisoikeuksia ja pelin uskottavuutta. Tämä ei sulje pois taloudellisia intressejä, Furuholm sanoo tiedotteessaan.

Infantinon väläytykset Venäjän mahdollisesta paluusta jalkapallokentille saavat niinikään tuomion.

– Venäjän palauttamisesta ei pitäisi edes keskustella niin kauan kuin hyökkäyssota Ukrainassa jatkuu. Infantinon halu avata Venäjälle ovea on riittävä syy olla tukematta hänen jatkokauttaan. Palloliitto joko tukee Infantinon jatkokautta ja samalla hänen linjojaan tai sitten on tukematta, jolloin suomalaisen jalkapallon viesti on selkeä. Ei kaksilla rattailla voi tällä tapaa ajaa.

Furuholm arvostelee myös Infantinon suhdetta Yhdysvaltain presidenttiin Donald Trumpiin.

– Fifan puheenjohtajan tehtävä ei ole keksiä lähipiirinsä valtionjohtajille palkintoja ja jakaa niitä ilman avointa ja uskottavaa valintamenettelyä. Tällainen toiminta hämärtää urheilun ja henkilökohtaisen vallankäytön rajaa sekä nakertaa Fifan poliittista riippumattomuutta. Maailman suurimman urheilulajin ei kuulu mielistellä poliittisia johtajia.