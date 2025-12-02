Palkittu politiikan aikakauslehti.
2.12.2025 14:34 ・ Päivitetty: 2.12.2025 14:34

Kansanedustajat: Hallitus jatkaa työntekijöiden koulutuksen romuttamista

DEMOKRAATTI / NORA VILVA
SDP:n kansanedustaja Lauri Lyly Lyly muistuttaa, että sekä työnantaja- että työntekijäpuoli vastustivat koulutuskorvauksen poistoa.

Opposition edustajat ihmettelivät, mikä työelämässä olijoiden koulutuksessa on niin vastenmielistä, että hallituksen on saatava se romutettua kaikilla mahdollisilla tavoilla. Eduskunnan täysistunnossa käsiteltiin hallituksen esitystä julkisalojen koulutuskorvauksen lakkauttamisesta.

SDP:n Lauri Lyly kommentoi, että leikkaus on linjassa Petteri Orpon (kok.) hallituksen innon kanssa vaikeuttaa työelämässä olevien päivitys- ja lisäkoulutusta – vaikka se olisi juuri nyt erityisen tärkeää, jotta ihmiset voisivat kehittää osaamistaan ja ottaa käyttöön esimerkiksi paljon mainostettuja uusia teknologioita.

– Kaikki toimenpiteet, jotka vahvistavat osaamista sekä ennen työuraa että sen aikana, tuottavat tutkitusti hyviä tuloksia. Henkilö, joka on pystynyt päivittämään osaamistaan, on myös lähtökohtaisesti paremmassa asemassa työttömyyden iskiessä – mikä uhka koskee tunnetusti yhä useampia, Lyly sanoi täysistunnossa.

Lyly muistutti, että sekä työnantaja- että työntekijäpuoli vastustivat koulutuskorvauksen poistoa ja että koko oppositio vaatii esityksen hylkäämistä.

– Ja tämäkin leikkaus osuu erityisesti kuntien ja hyvinvointialueiden naisvaltaisille opetus- ja sote-aloille, joita hallitus on muutenkin eri päätöksillään kurittanut.

DEMARIEDUSTAJISTA myös Timo Suhosen ja Juha Viitalan mukaan on hämmentävää, miten vähän hallitus juhlapuheiden ulkopuolella arvostaa koulutusta yleensä ja työikäisten koulutusta erityisesti.

– Aikuiskoulutustuen poisto ja yksityisen sekä nyt myös julkisen työnantajapuolen koulutuskorvauksen poisto on tästä taas yksi osoitus, Suhonen sanoi.

– Oman osaamisen kehittäminen on välttämätöntä, kun työnantajien vaatimukset sen kun kasvavat ja työelämä muuttuu vauhdilla. Korvauksen avulla on tuettu myös työssä jaksamista ja kriittisten sote-alojen veto- ja pitovoimaa. Tämä esitys on yksinkertaisesti hölmö kaiken sen valossa, mitä työelämästä ja sen tarpeista tiedetään, Viitala komppasi.

Muista opposition edustajista esimerkiksi keskustan Olga Oinas-Panula ihmetteli, mikä täydennys-, lisä- ja uudelleenkoulutuksessa on hallituksessa ”niin vastenmielistä, että sitä pitää koko ajan sorkkia, kampittaa ja romuttaa”.

