25.9.2025 09:01 ・ Päivitetty: 25.9.2025 09:29

Kansanedustajat: Hallitus vie lähipalvelut ja päivystykset – ”Vain Kreikassa on vaikeampi päästä lääkärille kuin Suomessa”

LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA
Anna-Kaisa Ikonen (kok.) eduskunnan täysistunnossa Helsingissä 25. syyskuuta. Keskustelua valtion vuoden 2026 talousarvioesityksestä käydään koko viikon ajan.

SDP:n edustajat tenttasivat kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikosta (kok.) eduskunnan täysistunnossa hyvinvointialueiden rahoituksesta, hoitoonpääsystä, vanhushoivasta ja aluedemokratiasta.

Susanna Luikku

Demokraatti

Demariedustajista muun muassa Saku Nikkanen, Paula Werning, Ville Merinen ja Johanna Ojala-Niemelä olivat huolissaan hyvinvointialueiden lähipalveluiden poistamisesta, sairaalapäivystysten lakkauttamisesta ja vammaispalvelujen sekä vanhushoivan tilanteesta.

– Se, että puhutaan digiklinikoista ja uudesta teknologiasta, ei korvaa terveysasemien ja muiden lähipalveluiden leikkaamista ihmisten arjesta. EU-alueella vain Kreikassa on vaikeampi päästä lääkärille kuin Suomessa, Nikkanen muistutti.

Myös Werningin mukaan hallitus yrittää puheillaan hallinnon keventämisestä, tehostamisesta ja uudistuksesta peittää sen, mistä on todella kysymys: sote-palveluiden heikentämisestä ja leikkauksista.

Aki Lindénin (sd.) mukaan lakiesitys uuden teknologian käytöstä vanhushoivassa ei ole muuta kuin peitenimi taas uusille leikkauksille.

– Teknologiaa käytetään siellä jo nyt, eikä sillä ole mahdollista korvata erittäin konkreettisia hoitotoimintoja. Esitetty yli 50 miljoonan euron leikkaus tarkoittaa vanhusten hoidossa todellisuudessa tuhannen ympärivuotisen hoitopaikan ja 600 000 kotikäynnin katoamista.

MERINEN ja Ojala-Niemelä nostivat esiin alueelliset erot, kuten pohjoisen pitkät välimatkat. Niin kauan kuin hyvinvointialueilla on velvoitteita, mutta ei valtaa ratkoa asioitaan itse, tilanne vie aluedemokratian uskottavuutta ja kansalaisen luottamusta.

Lisää aiheesta

Gynelogikäyntien hinnat karkasivat käsistä – ”Nainen on muutakin kuin synnytyselimensä”
SDP haluaa vielä pelastaa Oulaskankaan yöpäivystyksen – ”Säästöt jäävät näennäisiksi”

– Esimerkiksi Oulaskankaan yöpäivystys on vain päätetty lakkauttaa, vaikka se ei tuo säästöjä. Miksi se sitten tehdään, ja miksi hyvinvointialueet eivät voi itse päättää asioistaan, vaikka niillä on aluevaltuustot? Tällainen on omiaan herättämään kansalaisissa hämmennystä ja epäluottamusta omaankin osallisuuteen, Merinen kommentoi.

MINISTERI Ikonen vetosi vastauksessaan jälleen digitalisaatioon sekä terapiatakuun kaltaisiin päätöksiin ja lupasi, että hyvinvointialueiden palvelut halutaan turvata myös tulevaisuudessa.

– Siksi kustannuksia on välttämätöntä karsia ja alijäämät on saatava kuriin, Ikonen kommentoi.

Siihen, miten hyvinvointialueet voivat hoitaa lisääntyvät lakisääteiset tehtävänsä vähemmällä rahalla ja kulukuurin alla – mikä käytännössä tarkoittaa aina palvelujen heikkenemistä – ei ministeriltä tullut vastausta.

 

