Kansanedustajat ottivat kiivaasti yhteen arpajaislaista ja Veikkauksesta – ”Kuinka moni on nostanut sormensa?”

Edskunnassa on puitu tänään lähetekeskustelussa hallituksen esitystä uudesta arpajaislaista. Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) selvitti keskustelun aluksi, että hallitusohjelman ja esityksen tavoitteena on rahapelihaittojen nykyistä tehokkaampi torjunta. Rane Aunimo Demokraatti

– Lisäksi tavoitteena on vahvistaa kykyä torjua yksinoikeusjärjestelmän ulkopuolista rahapelitarjontaa ja ohjata kysyntää arpajaislailla säänneltyyn rahapelitarjontaan. Pääosan lakimuutoksista on tarkoitus tulla voimaan vuoden 22 alusta.

Perussuomalaisten kansanedustaja Sebastian Tynkkynen kutsui Ohisalon esittelyn jälkeen suomalaista rahapelijärjestelmää sairaaksi.

– Sairas rahapelijärjestelmämme on verhottu Veikkauksen kiillotettuihin mainosmateriaaleihin, joiden avulla kipukohtia yritetään peitellä. Meille kerrotaan joka kerta toisensa jälkeen, kuinka rahapelitoimintaa kehitetään vastuullisemmaksi ja kuinka Veikkauksen voittovaroja käytetään hyvään tarkoitukseen. Kerta toisensa jälkeen näiden selityksien varjolla sairas pelijärjestelmämme saa lisää elinaikaa, ja poliitikot siunaavat sen säilymisen keskuudessamme. Vaikka rahapelijärjestelmämme on sairas, se on vaarallisen kykenevä toimimaan omaa etuaan ajaen ja pahoinvointia levittäen. Sen seurauksena Suomessa on arvioitu olevan 112 000 kansalaista, jotka kärsivät rahapeliongelmista.

Oppositiosta kokoomuksen Timo Heinonen löysi esityksestä hyvääkin.

– Pidän myönteisenä sitä, että meille synnytetään tällainen Veikkauksen tytäryhtiö, jossa tätä suomalaista osaamista voidaan myydä ulkomaille.

Arvostelu on kuitenkin hallitsevammassa osassa Heinosenkin puheenvuoroa.

– Niitä ongelmiahan tässä esityksessä on huomattavasti enempi: tappioraja, netin blokkaaminen, rahansiirtoblokkaus ja peliautomaattien kohtalo. Tässä esityksessä valitettavasti puututaan aika vähän itse peliongelmiin. Olisin odottanut, että toimenpiteet olisivat olleet vahvemmin peliongelmiin kohdistuvia. Meillä tuoreimpien tietojen mukaan yli 100 000 ihmistä kärsii ihan vakavista peliongelmista – heistä yli 50 000 on peliriippuvaisia. Me tiedämme jokainen varmasti jonkun, jos ei ihan lähipiiristä, niin varmasti lähipiirin lähipiiristä, joilla näitä ongelmia on – erittäin vakavia, missä menetetään kymmeniätuhansia euroja, velkaannutaan elämänmittaisesti, ja sitten niitä, jotka pelaavat näitä kauppojen pelejä ja itse asiassa tekevät itsestään köyhiä jokaisen eläkkeentulon jälkeen.

SDP:n Jukka Gustafsson puolestaan puolusti esitystä voimallisesti.

– Voisin ihan alkuun kysyä osin retorisesti niin edustaja Tynkkyseltä kuin muiltakin: Tiedättekö, että Veikkauksen toiminnan pelihaitat ovat vähentyneet? Sen sijaan ne ovat kasvamassa pelitoiminnassa, joka tapahtuu ulkomaille ja jonne pelataan virallisten tietojen, arvioiden mukaan lähes 400 miljoonalla eurolla vuodessa. Kysyn, kuinka moni niistä tahoista, jotka nyt arvostelevat ja kritisoivat Veikkauksen vastuullisuustoimia, on nostanut oman sormensa ja kysynyt, miten puututtaisiin tehokkaammin laittomille peliyhtiöille pelaamiseen, jotka kotiuttavat rahansa veroparatiiseihin verotuksen ulottumattomiin pois suomalaisilta kansalaisjärjestöiltä. Kuinka moni on nostanut sormensa? Olen liian vähän kuullut näitä puheenvuoroja niiltäkin tahoilta, joita pidän vastuullisina ja fiksuina toimijoina.

Gustafsson sanoi, että monet suomalaisista jakavat tunteen, että uhkapelaaminen ja peliriippuvaisuus on vakava ongelma.

– Mutta haluan itse nyt nähdä, mitä tämä pakollinen tunnistautuminen tarkoittaa lähivuosien aikana. Katsotaan rauhassa ja tartutaan sen jälkeen, jos on välttämätöntä, ikään kuin uusiin, jyrkkiin toimenpiteisiin. Kyllä minä pidän nyt tässä tilanteessa huonona sitä, että kaikista peliautomaateista luovuttaisiin, kun jo nyt Veikkauksen kate on tippunut puolella miljardilla, ja että lyötäisiin vielä lisää tavallaan rasitteita tällä tavalla.

Myös Eveliina Heinäluoma (sd.) pitää hallituksen esitystä tasapainoisena pakettina, jossa hänen mukaansa tehdään erittäin tarpeellisia täsmäkorjauksia tähän lakiin.

– Edustaja Gustafsson puhui täällä erittäin viisaasti ja puhui tämän kokonaistilanteen ja yhteiskunnallisen tilanteen huomioimisesta. Pelihaittojen torjunta on erittäin tärkeää, ja siksi se on myös tämän lain keskeisin tavoite. Tässä tehdään jo korjauksia, ja nyt on syytä myöskin, kun tämä laki tulee voimaan, seurata, minkälaisia vaikutuksia tämä laki saa aikaan, ja jatkaa tätä korjaustyötä myöskin jatkossa. Mutta on aivan selvää, että kun seuraavassa vaiheessa pohditaan näiden järjestöjen asemaa, niin kun niin moni järjestö on riippuvainen myöskin rahoituksesta, niin on tärkeää, että myös heidän rahoituksensa pystytään pitkällä aikavälillä turvaamaan ja luomaan ennustettava kehikko myöskin heille.

Kokoomuksen Kai Mykkänen taas näki, että Jukka Gustafssonin käyttämä puheenvuoro kuvastaa ristiriitaa, joka rahapelaamiseen Suomessa liittyy.

– Meillä on Veikkauksella lakisääteinen monopoli pelihaittojen hallinnan takia, ja kuitenkin täällä keskustellaan siitä, että jos jo puoli miljardia pelikatetta menee tunnistautumisen kautta, niin ei kai sitten vielä voida sitä vähentää siirtämällä pelikoneita marketteihin. Eihän tämä arvio, minkä Gustafsson esitti, ole edes lainmukainen peruste miettiä, pitäisikö pelikoneet siirtää, vaan sitä pitää miettiä sitä vastaan, onko se oikeasuhtaista pelihaittojen hallitsemiseksi. Meidän mielestämme on. Hallitus ei tähän uskalla mennä, ja kysyn ministeriltä: miksi näin on?

Vasemmistoliiton Jussi Saramo korosti, että asiassa on pidettävä erillään neljä asiaa.

– Mitä tehdä RAY:ltä Veikkaukselle siirtyneille automaateille? Tässä on hyvin edetty. On vähennetty automaatteja, ja jatkossa voidaan poistaa automaatit kokonaan kauppojen eteisistä, minkä tämä laki mahdollistaa. Mitä tehdä nettipelaamiselle, joka on kasvava ongelma, jossa Maltalta operoivat saalistajat jo nyt kilpailevat Veikkauksen kanssa, mitä oikeisto tuntuu tässä tukevan? Tähän lakiesitys antaa työkaluja. Mitä tehdä tuotoille? Nykyinen hallitus onneksi perusti työryhmän, joka on nämä stepit, askeleet, tuonut tämän budjettikytkyn purkamiseen. Ja neljäs on sitten: mitä tehdä monopolille? Jos ja kun pelihaittoja oikeasti halutaan rajoittaa, niin silloin ei tuoda eikä lisätä kilpailua ja mainontaa.

Ennen taukoa ministeri Ohisalo ehti vielä kommentoida käytyä keskustelua.

– Haluan pointata sitä, miten hyvin monessa puheenvuorossa, ensimmäisestä edustaja Tynkkysen puheenvuorosta lähtien, on nostettu esille se, että pelihaitat ovat valtava ongelma yhteiskunnalle. Meillä on pieni porukka, joka pelaa erittäin paljon. Ja yksi keino tähän on se, että me saamme jatkossa enemmän pelidataa, jota myös luovutetaan tutkijoille, jotka pystyvät sitten käymään — ei henkilökohtaisella tasolla, vaan tutkimuksen tasolla, ilmiötasolla — läpi sitä, kuka pelaa, miten paljon, kenties missä alueilla: miten voimme vielä paremmin tätä rajoittaa ja puuttua juuri niihin pelaajiin, jotka menettävät kaikista eniten. Allekirjoitan kaikki ne inhimilliset tragediat, mitä tähän liittyy. Se on asia, johon pitää puuttua, ja sen takia täällä on työkaluja. Totta kai kunnianhimon taso voisi aina olla vieläkin kovempi.

Ohisalo kommentoi myös keskustelua peliautomaattien sijoittelusta.

– Erilaisia näkemyksiä on esitetty tässäkin salissa siitä, pitäisikö heti kaikki siirtää. Olen oman näkemykseni aiemmin esittänyt. Tämä hallituksen esitys lähtee nyt siitä, että katsotaan tätä sijoittelua yhdessä ja tehdään tällaisia omavalvontasuunnitelmia näiden pelikoneiden hallussapitäjien ja Veikkauksen kanssa, eli lisää valvontaa tännekin puolelle. Mitä tulee tappiorajoihin, niin jatkossa tosiaan kaikessa tunnistautuneessa pelaamisessa näitä on. Kun edustaja Mykkänen kysyi tappiorajoista, niin muistan, että päiväkohtainen raja oli 1 000 euroa teidän ministeriaikananne. Minä olen sitä puolella jo laskenut ja olen valmis tarkastelemaan tätä kokonaisuutta myös jatkossa.