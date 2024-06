Kansanedustajat vaativat loukkaantuneiden Gazan siviilien evakuoimista Suomeen

Gazan hädänalaisia siviilejä tulee Skinnarin ja Gebhardin mukaan voida evakuoida Suomeen ja hoitaa Suomessa.

Israelin sotatoimet Gazassa ovat johtaneet humanitaariseen katastrofiin ja erityisesti lasten hätä ja tarve sairaanhoidolle on akuutti, kansanedustajat toteavat tiedotteessaan. Gebhard ja Skinnari ovat jättäneet asiassa toimenpidealoitteen eduskunnassa.

– Humanitaarinen hätä ja kärsimys Gazassa ovat äärimmäisiä, kun lähes kaikki sairaalapalvelut on tuhottu ja sota jatkuu tiiviisti asutuilla alueilla. Esimerkiksi lasten amputaatiot ovat erittäin yleisiä ja niitä on haastava hoitaa sotaolosuhteissa, Gebhard sanoo.

MAAILMAN terveysjärjestö WHO on arvioinut, että 9000 ihmistä Gazassa tarvitsee siirron ulkomaille henkeä uhkaavien vammojen tai sairauden hoitamiseksi. WHO on pyytänyt EU-maita osallistumaan vakavasti loukkaantuneiden ja sairaiden lasten evakuointiin. Komissio on esittänyt asiassa pyynnön jäsenmaille jo toukokuussa auttaa palestiinalaisia alun perin ukrainalaisten hoitamiseen luodun järjestelmän kautta.