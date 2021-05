Kansanedustajille tulvii postia elpymispaketista – ”Viesteistä huokuu pelon ja ahdistuneisuuden ilmapiiri”

Kansanedustajien sähköposteihin on viime aikoina tulvinut viestejä, joissa vaaditaan äänestämään EU:n elpymispakettia vastaan. Viestittely vaikuttaa edustajien mielestä järjestäytyneeltä, sillä niissä toistuvat samat argumentit. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

– Pääviesteinä ovat, että Suomen itsenäisyys on uhattuna tai että liittovaltio tulee. Viesteistä huokuu pelon ja ahdistuneisuuden ilmapiiri, sanoo keskustan kansanedustaja Mikko Savola.

Hän kertoo saaneensa viime päivinä useita kymmeniä viestejä päivittäin, niin päivin kuin öin.

Sosiaalisessa mediassa samansuuntainen viesti toistuu hänen mukaansa nimimerkkien takaa. Joukossa on varsin suorapuheisia viestejä, joista haiskahtaa Savolan mukaan heti, että niiden taustalla eivät ole aidot ihmiset.

Eduskunnan valtiovarainvaliokunta antaa mietintönsä elpymispaketista ehkä jo tällä viikolla, minkä jälkeen koko eduskunta äänestää paketista. Hyväksyminen vaatii kaksi kolmasosaa annetuista äänistä.

Savolan mielestä herää ajatus siitä, voiko kansanedustajien saamien viestien taustalla olla Suomen ulkopuolelta ohjattua vaikuttamista.

– Jos Suomeen saadaan eripuraa ja vielä EU:kin sekaisin, on se sellaista hajaannusta ja hämmennystä, joka on vanhoja hybridivaikuttamisen perusjuttuja, ulkoasiainvaliokunnassakin istuva Savola sanoo.

”Informaatiovaikuttaminen pitäisi tutkia”

Kokoomuksen Saara-Sofia Sirén arvioi, että kampanjointi on ollut poikkeuksellisen aktiivista. Asia on kuitenkin iso ja periaatteellinen EU:n tulevaisuuden kannalta, minkä takia rajukaan kritiikki ei ole häntä yllättänyt.

– Aika paljon on sellaista sähköpostia, joka vaikuttaa masinoidulta tai on tunnistettavissa samoja lähteitä ja sanankäänteitä. Iso osa näistä viesteistä on massapostia eli sama viesti on lähetetty kaikille kansanedustajille, Sirén sanoo ja lisää, että mukana on myös henkilökohtaisia yhteydenottoja.

Keskustan Ari Torniainen vertaa viestimäärää tasa-arvoisesta avioliittolaista käytyyn kampanjointiin.

– Se on sitä, että annetaan rahaa etelän maille tämän paketin kautta ja Suomi ei saa riittävästi, että se on Suomelle heikko neuvottelutulos. Onpa siellä myös sellaista, että tätä vartenko edelliset sukupolvet ovat taistelleet meille vapaan maan, Torniainen tiivistää sanomaa.

Kansanedustaja Sanni Grahn-Laasonen (kok.) toivoi viime viikolla Twitterissä, että EU-paketin ympärillä oleva ”informaatiovaikuttaminen” tutkittaisiin perusteellisesti.

Hoskosen ideoima video varoittelee

Yksi yllyke sähköpostipalautteen lähettämiseen on voinut olla keskustan kansanedustajan Hannu Hoskosen ideoima Youtube-video. Huhtikuussa julkaistussa minidokumentissa Hoskonen vetoaa suomalaisiin, jotta he olisivat yhteydessä omaan kansanedustajaansa ja vastustaisivat paketin hyväksymistä. Argumenttina videolla käytetään muun muassa sitä, että Suomen itsenäisyys on uhattuna paketin vuoksi.

Hoskonen kertoo STT:lle, että idea videosta oli hänen. Hän sanoo halunneensa tehdä videon, jotta myös elpymispaketin vastustajat pääsisivät ääneen. Muutoin julkisuutta on hänen mukaansa vaikeaa saada. Videota oli katsottu maanantai-iltaan mennessä Youtubessa yli 30 000 kertaa.

Videon tekijänä ja tuottajana on media-alan yrittäjä Ilkka Tiainen, joka oli syksyllä yllätysnimenä mukana myös keskustan puheenjohtajakisassa.

Tiainen kertoo käyttäneensä alle tuhat euroa maksaneeseen videoon oman yrityksensä tuottoja.

– Lähdin keskustan puheenjohtajakisaan tämän paketin takia. Olen lukenut sopimukset kahdella eri kielellä moneen kertaan läpi jo viime kesänä ja siitä asti kiertänyt Suomea sanomassa ihmisille, että tämä on ihan hullua touhua, Tiainen kertoo.

Vanhanen: Suomen pitää olla luotettava neuvottelukumppani

Valtiovarainministeri Matti Vanhasen (kesk.) mukaan on kiusallista Suomelle, jos lähes vuosi paketista sopimisen jälkeen vedetäänkin matto alta kaikilta osapuolilta. Silloin EU:ssa joudutaan pohtimaan, voiko Suomeen luottaa.

– Pääministerillä oli mahdaatti viime heinäkuussa sopia asiasta. Meillä on järjestelmä, jossa eduskunta on mukana jo aina neuvotteluvaiheessa sitä mandaattia asettamassa, Vanhanen sanoo STT:lle.

Vanhasen mukaan kansainvälisistä sitoumuksista on ollut tapana pitää kiinni jopa silloinkin kun eduskunta ja hallitus vaihtuu sitoumuksen antamisen ja voimaantulon välissä.

– Jonkinlainen pitkäjänteisyys pitää olla, että Suomen pitää olla luotettava neuvottelukumppani, vaikka asiat olisivat vaikeita, hän kertoo.

Vanhasen mukaan viime kesänä elettiin sillä olettamuksella, että asia voidaan päättää yksinkertaisella enemmistöllä.

– Jos olisi tiedetty etukäteen, että se vaatii laajan enemmistön eduskunnassa, varmasti myös eduskunnan mandaatti olisi käsitelty hieman toisella tavalla, hän sanoo.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta linjasi viime viikolla, että EU:n elpymispaketti vaatii kahden kolmasosan enemmistön eduskunnan äänestyksessä.

Hallitus tarvitsee siten tukea oppositiolta saavuttaakseen vaaditun enemmistön. Oppositiopuolue kokoomus on ilmoittanut äänestävänsä tyhjää. Muutamat kokoomuksen kansanedustajat ovat kuitenkin jo kertoneet aikovansa poiketa ryhmän enemmistön päätöksestä.

Sirén arvioi, että tilannetta kokoomuslaisten kannalta helpottaisi, jos valtiovarainvaliokunnan mietinnössä otettaisiin huomioon heidän huoliaan. Puolueesta on nostettu esiin, että EU:ssa pitäisi korostaa periaatetta siitä, että jokainen maa vastaa omista veloistaan.

– Excelit käyvät kuumana, sillä myös myös muissa puolueissa on paineita. Uskon, että paketti hyväksytään. Pidän kaatumista huonona vaihtoehtona.