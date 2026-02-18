Palkittu politiikan aikakauslehti.
18.2.2026 09:45 ・ Päivitetty: 18.2.2026 09:44

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen yt-piinan tulos: kymmenille potkut

Kanta-Hämeen hyvinvointialue
Hyvinvointialueella on noin 170 000 asukasta ja 6600 työntekijää.

Kanta-Hämeen hyvinvointialue kertoo saaneensa asiantuntija-, hallinto- ja johtotehtäviensä yt-neuvottelut päätökseen.

Demokraatti

Demokraatti

69 ihmistä menettää nykyisen työnsä, mutta kolmisenkymmentä heistä voi saada jotain muuta tilalle.

Samalla hyvinvointialue jättää uusimatta määräaikaisuuksia ja täyttämättä joitain avoinna olleita virkoja.

Kaikkiaan yt-ratkaisu vaikuttaa yli 140:n ihmisen työtehtäviin. Muina säästöinä kaikilta työntekijöiltä poistetaan muun muassa lounasetu.

HYVINVOINTIALUE jätti neuvottelujen ulkopuolelle muun muassa lääkärit, hoitajat, pelastajat ja sosiaalityöntekijät.

Tarkoituksena oli säästää alueen menoja noin kuuden miljoonan euron verran, ja tähän alueen mukaan myös päästiin.

