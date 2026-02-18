Kotimaa
18.2.2026 09:45 ・ Päivitetty: 18.2.2026 09:44
Kanta-Hämeen hyvinvointialueen yt-piinan tulos: kymmenille potkut
Kanta-Hämeen hyvinvointialue kertoo saaneensa asiantuntija-, hallinto- ja johtotehtäviensä yt-neuvottelut päätökseen.
69 ihmistä menettää nykyisen työnsä, mutta kolmisenkymmentä heistä voi saada jotain muuta tilalle.
Samalla hyvinvointialue jättää uusimatta määräaikaisuuksia ja täyttämättä joitain avoinna olleita virkoja.
Kaikkiaan yt-ratkaisu vaikuttaa yli 140:n ihmisen työtehtäviin. Muina säästöinä kaikilta työntekijöiltä poistetaan muun muassa lounasetu.
HYVINVOINTIALUE jätti neuvottelujen ulkopuolelle muun muassa lääkärit, hoitajat, pelastajat ja sosiaalityöntekijät.
Tarkoituksena oli säästää alueen menoja noin kuuden miljoonan euron verran, ja tähän alueen mukaan myös päästiin.
