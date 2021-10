Kanye West on jatkossa Ye myös virallisesti

Aiemmin Kanye Westinä tunnettu yhdysvaltalaisräppäri on jatkossa viralliselta nimeltään Ye. Asiasta kertovat muun muassa yhdysvaltalaismediat Rolling Stone ja TMZ sekä uutistoimisto AFP. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kalifornialaistuomioistuimen edustaja kertoi AFP:lle maanantaina, että tuomari oli hyväksynyt artistin pyynnön nimensä vaihtamiseksi.

Kanye Omari West haki lupaa muutokseen jo elokuun loppupuolella. Hän kertoi haluavansa vaihtaa nimensä vedoten henkilökohtaisiin syihin. Tuore nimenvaihdos tarkoittaa myös sitä, ettei artistilla ole jatkossa enää toista nimeä saati sukunimeä.

Räppäri on käyttänyt vastikään virallistettua nimeään jo pitkään lempinimenään ja on myös julkaissut samaa nimeä kantavan albumin vuonna 2018. Samana vuonna antamassaan radiohaastattelussa hän kertoi poimineensa ye-sanan Raamatusta, jossa sitä käytetään yleisesti merkityksessä te.

Elokuussa Ye julkaisi viikkojen viivästysten jälkeen kaksi tuntia kestävän 27 kappaleen levyn nimeltä Donda. Artisti järjesti julkaisun aikoihin useita stadiontapahtumia, joissa kuunneltiin tuolloin uunituoretta levyä.

Räppäri ollut otsikoissa avioeronsa vuoksi

Musiikkinsa sijaan 44-vuotias artisti on kuitenkin ollut viime aikoina otsikoissa enemmän yksityiselämänsä vuoksi. West asettui viime vuonna varsin viime tingassa ehdolle Yhdysvaltain presidentinvaaleissa. Hän on lisäksi viime aikoina puhunut avoimesti sairastavansa kaksisuuntaista mielialahäiriötä.

Eniten palstatilaa on luultavasti kuitenkin saanut räppärin vaiheessa oleva avioeroprosessi. Artistin pitkäaikainen puoliso tositelevisiotähti Kim Kardashian jätti alkuvuodesta avioerohakemuksen. Superpari oli tuohon mennessä ehtinyt olla aviossa lähes seitsemän vuoden ajan.

Yhdysvaltalaismediat kertoivat ennen erouutista, että julkkispariskunta asuisi erillään ja olisi parisuhdeterapiassa selvittämässä ”tavallisia parisuhdeongelmia”. Juorulehdet olivat jo kuukausien ajan arvioineet pariskunnan avioliiton ajautuneen karille.

Avioero on Westille ensimmäinen ja Kardashianille kolmas. Pariskunnalla on neljä lasta, joiden osalta parin on kerrottu hakevan yhteishuoltajuutta.

TMZ:n mukaan Kardashianilla on edelleen nimensä perässä myös sukunimi West ja hän käytti sitä tuoreeltaan muun muassa juontaessaan viihdeohjelma Saturday Night Livea.

Nähtäväksi jää, mitä Kardashian tekee nimensä osalta avioeroprosessin edetessä. TMZ:n lähteet ovat kuitenkin aiemmin kertoneet, että tositelevisiotähti ja pariskunnan lapset olisivat pitämässä West-nimen.