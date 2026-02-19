Ulkomaat
19.2.2026 07:25 ・ Päivitetty: 19.2.2026 07:30
Kapina ei kannattanut: Etelä-Korean presidentille elinkautinen
Etelä-Koreassa oikeus on todennut maan entisen presidentin Yoon Suk-yeolin syylliseksi laillista esivaltaa vastaan tehdyn kapinan johtamiseen. Hänet tuomitaan elinkautiseen vankeusrangaistukseen.
Tuomio tuli Yoonin joulukuussa 2024 julistamasta poikkeustilasta, jonka nojalla hän lähetti muun muassa sotilaita maan parlamenttiin. Poikkeustila oli voimassa vain muutaman tunnin.
Yoon pantiin lopulta viralta huhtikuussa 2025.
Oikeus katsoi, että poikkeustilan julistaminen oli presidentiltä tahallinen juoni parlamentin toiminnan lamauttamiseksi.
Syyttäjät olivat vaatineet Yoonille kapinasyytteistä kuolemantuomiota, mutta elinkautista vankeusrangaistusta pidettiin todennäköisempänä.
Yoon on jo aiemmin tuomittu viiden vuoden vankeuteen oikeudenkäytön estämisestä.
TUOMIO JAKAA eteläkorealaisten mielipiteitä. Entisellä presidentillä on yhä uskollisia kannattajia, joiden mielestä oikeudenkäynti oli nykyisten vallanpitäjien junailema näytös.
