Käräjätuomio: Uroksen perustajat eivät huijanneet tukirahoja

Oulun käräjäoikeus hylkäsi perjantaina teknologiayhtiö Uroksen kahden perustajan syytteen törkeästä avustuspetoksesta.

Sittemmin konkurssiin ajautunut Uros sai 2010-luvulla yli kuuden miljoonan euron arvosta tuotekehityslainoja ja avustusta silloiselta Tekesiltä eli nykyiseltä innovaatiorahoituskeskus Business Finlandilta (BF).

Syyttäjän mukaan yhtiön perustajat Jyrki Hallikainen ja Tommi Uhari salasivat Tekesiltä tietoja sekä antoivat sille vääriä tietoja rahat saadakseen. Syyttäjä vaati heille ehdotonta vankeutta.

Käräjäoikeus katsoi, että Tekesille oli jätetty antamatta tietoja ja ilmoitettu vääriä tietoja, kuten syyttäjä sanoi. Oikeuden mukaan asiassa esitetty näyttö ei kuitenkaan riittänyt osoittamaan, että Hallikainen ja Uhari olisivat tahallaan menetelleet syytteen teonkuvauksessa kuvatulla tavalla.

- Koska Hallikaisen ja Uharin syyllistymisestä väitettyyn menettelyyn jää asiassa varteenotettava epäilys, on syyte törkeästä avustuspetoksesta sekä heihin ja Uros Oy:öön kohdistetut muut rikosoikeudelliset vaatimukset hylättävä, oikeus kirjoitti tuomiossaan.

KÄRÄJÄOIKEUS kiinnitti myös huomiota Tekesin rooliin tapahtuneessa.

- Tekes ei ole puuttunut, kun sitä on raportoitu Uros Oy:n toteutuneesta ennakoitua alhaisemmasta liikevaihdon, tuloksen ja työntekijämäärän kehittymisestä. Tekes ei ylipäätään ole esittänyt ennen vuotta 2019 Uros Oy:lle patentteihin, Uros Oy:n rooliin, tulo-odotuksiin tai yhteiskunnallisiin vaikutuksiin liittyviä kysymyksiä taikka pyytänyt lisäselvitystä, vaikka sen on osaltaan tullut viranomaisena hallintolain 6 luvun 31 §:n 1-2 momentin nojalla huolehtia asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä, oikeus sanoi. Lisää aiheesta Uskomaton yrityskuplajuttu viimein oikeuteen – näin kohufirma Uros hurmasi yritystukien jakajia

Jutun keskiössä oli BF:n väite, että syytetyt salasivat siltä sopimukset, joilla kaikki rahoitetuissa projekteissa syntyvät immateriaalioikeudet myytiin Uroksen luxemburgilaiselle tytäryhtiölle. BF:n mukaan se ei olisi myöntänyt rahoitusta, jos olisi tiennyt asiasta.

Epäillyn rikoksen tekoaikaan vuosina 2011-2015 Uhari oli yhtiön toimitusjohtaja ja Hallikainen hallituksen puheenjohtaja. Uhari jätti Uroksen vuonna 2018.

BF määräsi Urokselle annetut lainat ja avustukset välittömästi takaisinmaksettavaksi vuoden 2020 lopulla. Alkuvuodesta 2022 Uros asetettiin konkurssiin.

Uutista täydennetty kauttaaltaan klo 13.38.