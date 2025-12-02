”Karmea perintö” – Eurostatin tilasto kirvoitti terveiset oppositiosta

Suomen alhainen sijoitus Eurostatin työttömyystilastoissa johtuu opposition kansanedustajien mielestä Petteri Orpon (kok.) hallituksesta. SDP:n Joona Räsäsen mukaan hallitus on jättämässä seuraajalleen ”karmean perinnön”. Demokraatti Demokraatti

Eurostatin tänään julkaistujen lokakuun työttömyyslukujen valossa Suomen työttömyys on Euroopan toiseksi pahinta (9,8%) Espanjan (10,5%) jälkeen.

-Orpon-Purran työttömyyshallituksen tulostaulu näyttää karmealta. Viime viikolla saimme kuulla, että EU:n komissio esittää Suomen liiallisen alijäämän menettelyyn ja tänään saatiin tiedot, että konkurssien määrä nousee jälleen uuteen ennätykseen ja Suomesta tullut työttömyydessä Euroopan kärkimaita , Räsänen sanoo tiedotteessaan.

Räsänen huomauttaa myös konkurssien kivunneen tänä vuonna uuteen ennätykseensä. Hän vaatii hallitukselta suunnanmuutosta ja listaa SDP:n keinoja ihmisten ja yritysten luottamuksen parantamiseksi.

– Veronkevennykset on kohdistettava tavallisille suomalaisille, osa-aikatyötä kannusteita on parannettava palauttamalla sosiaaliturvan suojaosat, pienempien yritysten tilannetta on helpotettava kasvattamalla kotitalousvähennystä ja nostamalla alv-velvollisuuden alarajaa sekä investointeja vauhditettava laajentamalla vihreiden investointien verohyvitystä.

KANSANEDUSTAJA Matias Mäkysen (sd.) mukaan satatuhatta uutta työpaikkaa luvannut Orpon hallitus on uusien tilastojen valossa suomalaisille selityksen velkaa.

– Viime viikolla Orpon hallitus ajoi Suomen EU:n tarkkailuluokalle, jolla se oli suomalaisia vuosia pelotellut. Nyt vuorossa on jälleen EU:n toiseksi huonoin sija työttömyydessä, vaikka hallitus lupailee käännettä kuukausi toisensa jälkeen. Tämä on nolo epäonnistuminen hallitukselta, joka peri ennätystyöllisyyden ja nousi valtaan lupaamalla suomalaisille työpaikkoja ja velkaantumisen lopettamista. Lisää aiheesta Eurostat julkaisi pelätyt tilastonsa – Espanja ja Suomi edelleen hännillä

Mäkynen huomauttaa Suomen kehittyneen Marinin (sd.) hallituskaudella muun Euroopan mukana toisin kuin Orpon kaudella.

– Hallitus tuntuu ajatelleen, että Suomen työllisyys lähtee nousuun, kunhan työntekijöiden asemaa heikennetään ja ihmisten toimeentulosta leikataan tarpeeksi. Kun näin ei käynyt, hallitus levittelee käsiään ja syyttää suhdanteita, edellistä hallitusta, sotaa ja suomalaisia. Samaan aikaan Orpon hallitus on 650 miljoonan euron sote-leikkauksillaan ajanut hyvinvointialueet irtisanomisiin, jotka vastaavat suurten tehtaiden kokonaisia henkilöstömääriä.

Hän vaatii hallitukselta aidosti vaikuttavia toimia työttömyyden lievittämiseen vielä tällä hallituskaudella.

– Onko hallitus heittämässä pyyhkeen kehään? Hallituksen viesti tuntuu olevan viikosta toiseen, että odotetaan, kyllä se työllisyys siitä kääntyy nousuun. Odottelun aika on ohi. Kyse on oikeista ihmisistä, jotka tarvitsevat kipeästi näkymää paremmasta.

Mäkysen mukaan hallituksen pitäisi nopeasti parantaa ihmisten pääsyä työllisyyspalveluihin ja koulutukseen, palauttaa suojaosat sosiaaliturvaan sekä helpottaa hyvinvointialueiden ahdinkoa.

VASEMMISTOLIITON puheenjohtajan Minja Koskelan mukaan hallitus syventää työttömyyskriisiä ja heikentää julkista terveydenhuoltoa sote-leikkauksillaan. Kehitys on nähtävillä Lapin hyvinvointialueella, joka joutuu irtisanomaan 365 työntekijää.

– Suomessa on Orpon hallituksen aikana enemmän työttömiä kuin koskaan aiemmin 2000-luvulla. Työttömyyskriisin yksi syy on oikeistohallituksen sote-sektorille kohdistamat leikkaukset, joilla julkista terveydenhuoltoa heikennetään ideologisista syistä, Koskela sanoo tiedotteessaan.

Työttömyysaste nousi lokakuussa 10,3 prosenttiin. Orpon hallituksen aloittaessa kesäkuussa 2023 työttömiä oli vain 7,1 prosenttia. Koskela toteaa työttömyyden kasvaneen ekonomistien mukaan huolestuttavalla vauhdilla. Yhdeksi syyksi on arvioitu sote-sektorille kohdistettuja merkittäviä rahoitusleikkauksia.

– Hallitus on pakottanut hyvinvointialueet sopeuttamaan tarpeettoman nopeasti. Hätäiset leikkaukset johtavat nyt hoitohenkilöstön irtisanomiseen ja hoitojonojen pidentymiseen, vaikka suunnan pitäisi olla toinen. Suomalaisten hoidontarve on päinvastoin kasvussa.

Lapin hyvinvointialueen yt-neuvotteluiden tuloksena Lapha irtisanoo 262 hoitohenkilöstön työntekijää eli esimerkiksi hoitajia, sosiaalityöntekijöitä ja terapeutteja. Lisäksi irtisanotaan 103 tukipalveluiden työntekijää eli esimerkiksi laitoshuoltajia ja osastosihteereitä. Kaikilla Suomen hyvinvointialueilla yt-neuvottelut uhkaavat yhteensä jopa tuhansia työpaikkoja.

– Oikeistohallituksen osaamaton työllisyydenhoito koituu nyt juuri ennen joulua monen hoitajan, laitoshuoltajan ja muun korvaamattoman työntekijän kohtaloksi. Työtaakka töihin jäävillä kasvaa entisestään. Tämä olisi voitu välttää, jos sopeuttamiseen olisi heti annettu enemmän aikaa, Koskela sanoo.