3.10.2025 11:13 ・ Päivitetty: 3.10.2025 11:13

Karu ilmoitus UPM:ltä: ”Viimeiset viikot eivät ole olleet kenellekään meistä helppoja”

LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Kaukaan tehtaan paperikone ajetaan alas tämän vuoden loppuun mennessä, kertoo UPM.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Yhtiö kertoi heinäkuussa suunnitelmistaan lopettaa päällystetyn aikakauslehtipaperin tuotanto Kaukaan tehtaalla. Nyt lopettamista koskevat muutosneuvottelut on saatu päätökseen.

Kaukaan tehtaan henkilöstö vähenee alasajon myötä 220:llä, kuten heinäkuussa arvioitiin. Sellun, sahatavaran ja biopolttoaineiden tuotanto sekä tutkimus- ja kehitystoiminta jatkuvat UPM:n mukaan Kaukaan tehdasintegraatissa ennallaan.

Kaukaan paperikoneen alasajon myötä UPM keskittää päällystetyn aikakauslehtipaperin tuotantonsa Suomessa pääosin yhtiön Rauman tehtaalle. Sulkemisen myötä UPM:n päällystetyn aikakauslehtipaperin vuotuinen tuotantokapasiteetti vähenee 300 000 tonnilla.

UPM:n Kaukaan ja Kymin paperitehtaiden johtajan Matti J. Laaksosen mukaan muutosneuvottelut käytiin rakentavassa hengessä, ja niissä keskityttiin suunniteltujen muutosten taustoihin, niiden mahdollisiin vaikutuksiin sekä tarjottaviin tukiin, joita työntekijöille on saatavilla.

-  Viimeiset viikot eivät ole olleet kenellekään meistä helppoja. Näistä vaikeista ajoista huolimatta Kaukaan paperitehtaan taitava tiimi on varmistanut tehtaan jatkuvan toiminnan. Arvostamme tätä suuresti. Olemme keskittyneet löytämään ratkaisuja työntekijöille ja näin lieventämään sulkemisen vaikutuksia, Laaksonen sanoo UPM:n tiedotteessa.

