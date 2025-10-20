Talous
20.10.2025 05:30 ・ Päivitetty: 20.10.2025 05:53
Karu tilasto julki: konkurssien määrä kasvoi
Konkurssien määrä kasvoi syyskuussa verrattuna vuotta aiempaan, kertoo Tilastokeskus.
Suomessa pantiin syyskuussa vireille lähes 290 konkurssia, mikä on 15 konkurssia enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Konkurssien liukuva vuosimuutos oli yhdeksän prosenttia.
Henkilötyövuosia konkurssiin haetuissa yrityksissä oli yli 1 070.
Eniten konkurssiin haettiin rakennusalan yrityksiä, 57. Perässä tulivat kaupan ala, 47, ja teollisuus, 21.
Konkurssihakemusten määrä on kasvanut erityisesti maa-, metsä- ja kalatalouden toimialalla, jolla haettiin syyskuussa konkurssiin 14 yritystä. Alan konkurssien määrä on ollut kasvussa jo pidempään.
Kommentit
