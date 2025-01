Karulle kokoomusidealle tyrmäys SDP:stä: ”Todella älytön”

SDP:n kansanedustaja Timo Suhonen sanoo, että Suomessa on helppo irtisanoa työntekijöitä. Demokraatti Demokraatti

Kokoomuksen helsinkiläinen kaupunginvaltuutettu Otto Meri pohdiskeli ensin viestipalvelu X:ssä, pitäisikö työsuhde voida irtisanoa samalla perusteella kuin vuokra-asunto.

– En ymmärrä, minkä takia työnantajalla pitää olla asiallinen ja painava syy irtisanomiselle. Pitäisi riittää, että työnantaja ei enää tarvitse työntekijän työpanosta.

Myöhemmin Meri sanoi Iltalehdessä, että huonojen työntekijöiden tilanne heikentyisi, koska heistä olisi helpompi päästä eroon. Huono puoli olisi myös se, että työpaikan pysyvyydestä ei olisi enää samanlaista taetta.

– Nämä ovat ehkä yksilötasolla miinuksia, mutta ajattelin, että hyödyt ovat kansantalouden puolella, Meri perusteli.

SDP:n Suhonen ei Meren kaavailuja osta.

– Meren avaus on todella älytön, mutta samalla täysin porvarihallituksen linjan mukainen. He leikkaavat surutta työttömyystuesta ja esimerkiksi sen lapsikorotuksista, samalla haaveillen irtisanomisen helpottamisesta äärimmäisyyksiin asti.

– Kyyti on kylmää työntekijöille ja heidän perheilleen, Suhonen roimii tiedotteessaan.

Suhonen sanoo, että irtisanominen onnistuu jo nykyisin helposti.

– Yt-laki, jota vielä entisestään ollaan heikentämässä työntekijän näkökulmasta, antaa mahdollisuuden työnantajille päästä työntekijästä helposti eroon. Meillä on Suomessa käytössä myös koeaika, joka on puolen vuoden mittainen. Sen aikana työnantaja voi päättää työntekijän työsuhteen hyvin helposti. Näin on myös käynyt.