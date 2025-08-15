Kirjallisuus
15.8.2025 10:16 ・ Päivitetty: 15.8.2025 10:16
Kaunokirjallisuutta ostettiin ahkerammin, tietokirjojen myynti taas laski
Tietokirjallisuuden myynti laskee edelleen, kertoo Suomen Kustannusyhdistys neljännesvuositilastossaan.
Sähköisten tietokirjojen myynti laski vuoden ensimmäisellä puoliskolla 31 prosenttia. Painetuissa tietokirjoissa myynti laski kuusi ja äänikirjoissa seitsemän prosenttia.
Kauno- ja lastenkirjallisuuden myynti on kasvanut tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Se nosti kirjallisuuden kokonaismarkkinan viime vuoden tasolle.
Sekä kauno- että lasten- ja nuortenkirjallisuudessa nousua oli noin viisi prosenttia.
Sarjakuvien myynti on pysynyt tasaisena.
Digikirjastojen, eli esimerkiksi laki- ja lääketieteellisten ammatillisten aineistokokonaisuuksien myynti laski.
Tilastoissa ei ole mukana oppimateriaalimyyntiä.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.