Kirjallisuus

15.8.2025 10:16 ・ Päivitetty: 15.8.2025 10:16

Kaunokirjallisuutta ostettiin ahkerammin, tietokirjojen myynti taas laski

LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA
Messuasiakkaita Helsingin kirjamessuilla 24. lokakuuta 2024.

Tietokirjallisuuden myynti laskee edelleen, kertoo Suomen Kustannusyhdistys neljännesvuositilastossaan.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Sähköisten tietokirjojen myynti laski vuoden ensimmäisellä puoliskolla 31 prosenttia. Painetuissa tietokirjoissa myynti laski kuusi ja äänikirjoissa seitsemän prosenttia.

Kauno- ja lastenkirjallisuuden myynti on kasvanut tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Se nosti kirjallisuuden kokonaismarkkinan viime vuoden tasolle.

Sekä kauno- että lasten- ja nuortenkirjallisuudessa nousua oli noin viisi prosenttia.

Sarjakuvien myynti on pysynyt tasaisena.

Digikirjastojen, eli esimerkiksi laki- ja lääketieteellisten ammatillisten aineistokokonaisuuksien myynti laski.

Tilastoissa ei ole mukana oppimateriaalimyyntiä.

