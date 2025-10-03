Palkittu politiikan aikakauslehti.
3.10.2025 06:34 ・ Päivitetty: 3.10.2025 06:48

Kaupan liitto pitää alv:n laskua epäonnistuneena – tulee vähentämään yhteensä jopa 8000 työpaikkaa

Petteri Orpon (kok.) hallituksen päätös korottaa arvolisäveroa oli Kaupan liiton mukaan epäonnistunut.

Hallitus päätti kevään 2024 riihessään nostaa arvonlisäveroa 1,5 prosenttiyksiköllä 25,5 prosenttiin.

Kaupan liitto pitää päätöstä huonosti ajoitettuna. Sekä kuluttajien luottamuksessa että yritysten toimintaympäristössä on liiton mukaan muutoinkin runsaasti epävarmuutta yleisen suhdanteen, geopoliittisen tilanteen ja kauppapolitiikan heilahteluiden vuoksi.

– Valtion talousarvioselvityksistä käy ilmi, että kuluvan vuoden aikana arvonlisäverotuoton kertymän ennustetta on jouduttu laskemaan kaksi kertaa, yhteensä 700 miljoonalla eurolla, Kaupan liiton tiedotteessa todetaan.

YLIKIREÄ kulutusverotus lamaannutti liiton mukaan osaltaan myös kuluttajien ostovoimaa ja kuritti erityisesti Suomessa toimivaa kauppaa.

– Erityisen kovaa se on osunut Suomessa toimivaan erikoiskauppaan, joka kärsii jo entuudestaan niukasta ostovoimakehityksestä, tiedotteessa sanotaan.

Kaupan alalta myynnin lasku on vähentänyt ja tulee liiton mukaan vähentämään yhteensä jopa 8 000 työpaikkaa vuosien 2024-2026 aikana.

