Kaurajuomaa vedetään pois myynnistä – erässä havaittu bakteerin kasvua

Ruotsalainen Oatly AB on tiedottanut kaurajuomansa takaisinvedosta. Yritys vetää myynnistä tuotteen Oatly kaurajuoma 1 litra erän, jonka parasta ennen -päiväys on 01.12.2022 ja erätunnus 1335T4. Tässä erässä on todettu Bacillus Cereus -bakteerin kasvua. Tuote voi aiheuttaa vatsakipuja.