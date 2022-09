Kazakstanin presidentti: Huolehdimme Venäjältä paenneista – noin 34 000 venäläistä jäänyt maahan

Venäjän rajanaapuri Kazakstan varmistaa Venäjältä paenneiden turvallisuuden ja sen, että heistä pidetään huolta, lupasi Kazakstanin presidentti Kassym-Jomart Tokajev.

Kazakstan on yksi maista, joihin Venäjältä on paennut paljon miehiä sen jälkeen, kun presidentti Vladimir Putin julisti osittaisen liikekannallepanon viime viikolla.

Tokajevin mukaan miesten on ollut ”pakko lähteä toivottoman tilanteen vuoksi” ja siksi Kazakstanin on huolehdittava heistä.

KAZAKSTANIN presidentti tuomitsi myös Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan ja vaati kunnioitusta alueelliselle koskemattomuudelle, kun Venäjä järjesti valekansanäänestyksiä Ukrainassa valtaamillaan alueilla.

- Välittömässä läheisyydessämme on käynnissä mittava sota. Meidän on muistettava tämä ja ajateltava ennen kaikkea turvallisuuttamme, Tokajev sanoi.

Kazakstanin sisäministeriön mukaan noin 98 000 venäläistä on saapunut maahan osittaisen liikekannallepanon julistamisen jälkeen ja saapuneista vain hieman yli 64 000 ihmistä on poistunut maasta.

MYÖS Georgiaan saapuneiden venäläisten päiväkohtainen lukumäärä on melkein kaksinkertaistunut viime viikosta.

Georgian sisäministerin Vakhtang Gomelaurin mukaan vielä viime viikolla tulijoita oli 5 000-6 000 ihmistä päivässä. Nyt venäläisiä saapuu päivässä noin 10 000, ministeri sanoi.

Georgia on yksi suosituimmista kohteista Venäjältä pakeneville, koska venäläiset voivat oleilla maassa jopa vuoden ilman viisumia.

YK tuomitsi kiinniotot Venäjän mielenosoituksissa, jotka puhkesivat vastauksena viime viikolla julistetulle osittaiselle liikekannallepanolle Venäjällä.

Asiasta kertoi YK:n ihmisoikeusasioiden toimiston edustaja Ravina Shamdasani toimittajille Genevessä.

Shamdasanin mukaan on olemassa ”luotettavia raportteja” siitä, että kiinniotettujen lukumäärä olisi noussut noin 2 400:aan ihmiseen. Kiinniotoista on raportoitu mielenosoituksista ympäri Venäjää. Ei ole selvää, kuinka moni on yhä pidätettynä. Shamdasani vaati kaikkien kiinniotettujen vapauttamista.