KD ehdottaa startup-vyöhykkeitä Suomeen – Essayah kommentoi budjettiriihtä: pakolaiskiintiöön ei ole tulossa muutoksia

Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä esittää, että eri puolelle Suomea perustetaan startup-vyöhykkeitä. Ehdotuksella puolue haluaa vauhdittaa talouskasvua ja luoda uusia työpaikkoja. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Vyöhykkeet olisivat alueita, joissa uudet yritykset voivat syntyä ja kasvaa kevyemmällä sääntelyllä, nopeammilla lupaprosesseilla ja kannustavammalla verotuksella, puolueen puheenjohtaja Sari Essayah kertoi esityksestä eduskuntaryhmän kesäkokouksen yhteydessä.

Vyöhykkeet sijoitettaisiin korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteyteen, jotta ideat, tutkimus ja rahoitus kohtaisivat mahdollisimman tehokkaasti. Essayah sanoo, että periaatteessa vyöhyke voitaisiin luoda jokaisen yliopiston yhteyteen.

- Meillähän tällä hetkellä suomalaisessa järjestelmässä on tietynlainen pullonkaula, että saamme kyllä huippututkimusta aikaiseksi, mutta miten pystymme kaupallistamaan sen ja saamaan sen eteenpäin, siinä prosessissa tarvitaan uusia avauksia, Essayah sanoo.

Kristillisdemokraattien esityksen mukaan julkinen sektori voisi osallistua startupien rahoitukseen yhdessä yksityisen pääoman kanssa.

Aloite on saanut inspiraationsa Saksan sisarpuolue CDU:sta, joka on ehdottanut samantyyppistä mallia. Puoluejohtaja visioi, että alun kokeilun jälkeen vyöhykkeiden toimintamallit voitaisiin laajentaa koko maata koskeviksi.

ENSI viikon budjettiriihen osalta kristillisdemokraattien eduskuntaryhmän puheenjohtaja Peter Östman linjasi, että puolueelle on keskeistä sosiaalinen oikeudenmukaisuus. Östmanin mukaan se tarkoittaa, että perhe-etuuksia, sosiaaliturvaetuuksia tai sote-palveluita ei leikata.

Puolue ei halua myöskään leikkauksia koulutukseen tai vapaaseen sivistystyöhön. Lisäksi maatalouden toimintaedellytykset on turvattava.

Kehitysyhteistyörahat eivät sen sijaan vaikuta olevan kynnyskysymys, ainoastaan niiden kohdentuminen.

- Mahdolliset lisäsäästöt kehy-rahoihin eivät saa kohdentua kansalaisjärjestöjen kautta kanavoituvaan kehitysyhteistyöhön, Östman sanoi.

Essayah lisäsi, että kansalaisjärjestöjen tekemä kehitysyhteistyö on saatu neuvotteluissa suojattua.

Lisäkysymykset neuvotteluista Östman kuittasi lyhyesti.

- Kaikki asiat ovat auki kunnes ne ovat kiinni.

Pakolaiskiintiöstä hallitus on Essayahin mukaan pitämässä kiinni hallitusohjelman mukaisesti.

- Hallitusohjelmaneuvotteluissa on sovittu 500:n kiintiöstä. Sitä ei olla liikuttamassa kumpaankaan suuntaan, Essayah sanoi.

Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) esitti budjettiehdotuksessaan pakolaiskiintiön alasajoa. Lisäksi hän ehdotti leikkauksia kehitysyhteistyörahoihin.

PUOLUEEN linja Palestiina-asioissa ei ole muuttunut. Puheenjohtaja Sari Essayah sanoo, ettei puolue voi kannattaa Suomen liittymistä Ranskan ja Saudi-Arabian johdolla syyskuun YK-viikolle sorvattuun niin sanottuun New Yorkin julistukseen. Julistuksen tavoitteena on edistää kahden valtion mallia Israelin ja Palestiinan konfliktin ratkaisuksi.

Essayahin mukaan julistuksella ei edistetä osapuolten kesken sovittua mallia.

Hän sanoo, että palestiinalaislasten tuomista hoidettavaksi Suomen sairaaloihin selvitetään, mutta kristillisdemokraatit ratkaisisi hoidon ennemmin lähivaltioissa.

Aihe nousi jälleen esiin presidentti Alexander Stubbin puhuttua aiheesta suurlähettiläskokouksessa.

Kaisu Suopanki / STT

Uutista täydennetty klo 16.27 kristillisdemokraattien Palestiina-kannalla.