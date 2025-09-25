KD jätti eriävän alkoholin etämyynnistä – hallituksen esitys etenee

Hallituspuolue kristillisdemokraatit on jättänyt eriävän mielipiteen alkoholin etämyyntiä ja kotiinkuljetusta, eli niin sanottua toimitusmyyntiä, koskevaan hallituksen esitykseen tänään valtioneuvoston yleisistunnossa. Demokraatti Demokraatti

Liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Mika Poutala (kd) esitti lakiesityksen hylkäämistä ja jätti pöytäkirjaan eriävän mielipiteen. Poutala ei voinut enää viivästyttää esitystä.

KD kertoo tiedotteessaan toivovansa, että valiokuntakäsittelyssä esitystä korjataan sekä alkoholin markkinoinnin että etämyynnin prosenttirajojen osalta.

Ministeri Poutala pitää erityisen huolestuttavana sitä, että esitystä on muutettu lausuntokierroksen jälkeen siten, että alkoholimainontaa vapautetaan sallimalla vaikuttajamarkkinointi eli niin sanottujen some-influenssereiden alkoholimainonta.

– Sosiaalinen media on pääasiallinen media, jota lapset ja nuoret seuraavat. Alkoholimainontaa koskevat säännökset on tehty erityisesti suojelemaan lapsia ja nuoria. Herää kysymys, onko esityksen myötä tarkoitus kohdentaa alkoholimainontaa nimenomaan nuorten kohderyhmään? Hallitusohjelmassa linjataan ennaltaehkäisevän lasten ja nuorten päihdetyön vahvistamisesta. Esitys on täysin ristiriidassa tämän tavoitteen kanssa, Poutala toteaa KD:n tiedotteessa.

POUTALA muistuttaa, että myös EU:n komissio kehottaa esitykseen antamassaan lausunnossa Suomea etsimään vaikuttajamarkkinoinnin rajoitusten lisäksi keinoja suojella lapsia ja nuoria sekä vähemmistöjä alkoholimainonnalta eri videojakopalveluissa.

– Komission kehotusta ei ole otettu huomioon, vaikka hallitusohjelman mukaan alkoholipolitiikassa toimitaan EU-oikeuden puitteissa, Poutala sanoo.

KD katsoo, että alkoholin etämyynnissä tulisi noudattaa samoja prosenttirajoja kuin kotimaan vähittäismyynnissä.