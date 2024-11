Keith Kellogg, 80, Ukrainan erityislähettilääksi

Yhdysvaltain tuleva presidentti Donald Trump ilmoitti keskiviikkona valinneensa eläköityneen kenraalin Keith Kelloggin, 80, Ukrainan erityislähettilääksi. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kellogg toimi useissa tehtävissä Trumpin ensimmäisellä virkakaudella, muun muassa presidentin kansallisen turvallisuuden neuvostossa ja varapresidentti Mike Pencen turvallisuusneuvonantajana.

Kellogg kertoi haastattelussa heinäkuussa pitävänsä Ukrainan vaihtoehtoja “täysin selvinä”.

- Jos Ukraina ei halua neuvotella, hyvä on. Mutta sen jälkeen heidän on hyväksyttävä suunnattomia tappioita kaupungeissaan, hyväksyttävä se fakta, että heidän lapsensa kuolevat sekä hyväksyttävä, että 130 000 kuolleen sijasta heillä on 230 000-250 000 kuollutta.