Kela: ADHD-lääkkeiden käyttö yleistyy edelleen – Eniten aloittajia alakouluikäisissä pojissa

Kelan mukaan ADHD-lääkkeiden käyttö kasvaa Suomessa yhä, etenkin alakouluikäisillä pojilla sekä teinitytöillä ja nuorilla naisilla.

Tiedotteen mukaan vuonna 2025 lääkkeitä käytti 11 prosenttia alakouluikäisistä pojista ja kuusi prosenttia teinitytöistä. Uusien lääkityksen aloittajien kasvu on taittunut joissakin ryhmissä, mutta tutkijat arvioivat, että vuosittaisen käytön kasvu tulee edelleen jatkumaan muutamia vuosia.

Alakouluikäisten poikien ADHD-lääkkeiden käyttö on Suomessa kasvanut selvästi viime vuosina. 13-17-vuotiailla sitä käytti 10,6 prosenttia pojista ja kuusi prosenttia tytöistä. Myös nuorilla aikuisilla eli 18-29-vuotiailla ADHD-lääkkeiden käyttö on yleistynyt.

Vaikka ensimmäistä kertaa lääkityksen aloittavien osuudet väestöstä ovat kääntynyt hienoiseen laskuun vuosina 2024-2025, ADHD-lääkkeiden kokonaiskäyttö kasvaa edelleen. Tämä johtuu siitä, että lääkitys kestää keskimäärin useita vuosia.

– Suomessa ADHD-lääkkeiden käyttö lapsilla on nyt jo selvästi yleisempää kuin lähimmissä naapurimaissa. Kasvu on ollut erittäin voimakasta kaikissa ikäryhmissä, vaikka Ruotsissa lääkitys onkin vielä yleisempää nuorilla naisilla, sanoo Kelan tutkimuspäällikkö Miika Vuori tiedotteessa.

Suhteellisesti vuoteen 2017 verrattuna ADHD-lääkityksen aloittaminen onkin yleistynyt viimeisen vajaan kymmenen vuoden aikana voimakkaimmin teini-ikäisillä tytöillä ja nuorilla naisilla. Heidän aloittajien väestöosuutensa on moninkertaistunut vuosien 2017-2023 välillä.

HENKILÖMÄÄRINÄ tarkasteltuna ADHD-lääkityksen aloitti vuonna 2017 noin 3 900 poikaa ja nuorta miestä sekä noin 1 700 tyttöä ja nuorta naista.

Vuonna 2023 aloittajien määrä oli toistaiseksi korkeimmillaan: noin 10 000 poikaa ja miestä sekä 9 300 tyttöä ja naista. Vuonna 2025 lääkityksen aloitti noin 8 500 poikaa ja nuorta miestä sekä noin 7 900 tyttöä ja nuorta naista.

– ADHD-lääkkeitä käyttävien teini-ikäisten tyttöjen osuus ei ole enää erityisen matala. Tytöillä ADHD diagnosoidaan keskimäärin selvästi myöhemmin kuin pojilla, mikä korostaa tarvetta huomioida sukupuolten väliset erot oireiden ilmenemisessä ja tunnistamisessa, kommentoi Kelan tutkimuspäällikkö Heini Kari.

KELAN tutkijat arvioivat, että ADHD-lääkkeitä käyttävien osuus eri ikäryhmissä tulee edelleen kasvamaan muutaman vuoden ajan ennen kuin käyttö tasaantuu.

Taustalla vaikuttavat muun muassa lisääntynyt tieto ADHD:sta sekä koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon kasvanut rooli diagnostiikassa ja lääkehoitojen aloittamisessa. Myös runsas digilaitteiden käyttö voi kuormittaa arkea ja tarkkaavuutta.

– Näyttää siltä, että ADHD-lääkkeitä vuoden aikana käyttävien osuus voi nousta 15 prosenttiin pojista ja 8 prosenttiin nuorista naisista ennen kuin osuus tasaantuu, arvioi Miika Vuori.