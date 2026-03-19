Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Kotimaa

19.3.2026 06:30 ・ Päivitetty: 19.3.2026 06:30

Kela: ADHD-lääkkeiden käyttö yleistyy edelleen – Eniten aloittajia alakouluikäisissä pojissa

LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER
Kelan mukaan joka yhdeksäs alakouluikäinen poika käyttää ADHD-lääkkeitä.

Kelan mukaan ADHD-lääkkeiden käyttö kasvaa Suomessa yhä, etenkin alakouluikäisillä pojilla sekä teinitytöillä ja nuorilla naisilla.

Tiedotteen mukaan vuonna 2025 lääkkeitä käytti 11 prosenttia alakouluikäisistä pojista ja kuusi prosenttia teinitytöistä. Uusien lääkityksen aloittajien kasvu on taittunut joissakin ryhmissä, mutta tutkijat arvioivat, että vuosittaisen käytön kasvu tulee edelleen jatkumaan muutamia vuosia.

Alakouluikäisten poikien ADHD-lääkkeiden käyttö on Suomessa kasvanut selvästi viime vuosina. 13-17-vuotiailla sitä käytti 10,6 prosenttia pojista ja kuusi prosenttia tytöistä. Myös nuorilla aikuisilla eli 18-29-vuotiailla ADHD-lääkkeiden käyttö on yleistynyt.

Vaikka ensimmäistä kertaa lääkityksen aloittavien osuudet väestöstä ovat kääntynyt hienoiseen laskuun vuosina 2024-2025, ADHD-lääkkeiden kokonaiskäyttö kasvaa edelleen. Tämä johtuu siitä, että lääkitys kestää keskimäärin useita vuosia.

– Suomessa ADHD-lääkkeiden käyttö lapsilla on nyt jo selvästi yleisempää kuin lähimmissä naapurimaissa. Kasvu on ollut erittäin voimakasta kaikissa ikäryhmissä, vaikka Ruotsissa lääkitys onkin vielä yleisempää nuorilla naisilla, sanoo Kelan tutkimuspäällikkö Miika Vuori tiedotteessa.

Suhteellisesti vuoteen 2017 verrattuna ADHD-lääkityksen aloittaminen onkin yleistynyt viimeisen vajaan kymmenen vuoden aikana voimakkaimmin teini-ikäisillä tytöillä ja nuorilla naisilla. Heidän aloittajien väestöosuutensa on moninkertaistunut vuosien 2017-2023 välillä.

HENKILÖMÄÄRINÄ tarkasteltuna ADHD-lääkityksen aloitti vuonna 2017 noin 3 900 poikaa ja nuorta miestä sekä noin 1 700 tyttöä ja nuorta naista.

Vuonna 2023 aloittajien määrä oli toistaiseksi korkeimmillaan: noin 10 000 poikaa ja miestä sekä 9 300 tyttöä ja naista. Vuonna 2025 lääkityksen aloitti noin 8 500 poikaa ja nuorta miestä sekä noin 7 900 tyttöä ja nuorta naista.

– ADHD-lääkkeitä käyttävien teini-ikäisten tyttöjen osuus ei ole enää erityisen matala. Tytöillä ADHD diagnosoidaan keskimäärin selvästi myöhemmin kuin pojilla, mikä korostaa tarvetta huomioida sukupuolten väliset erot oireiden ilmenemisessä ja tunnistamisessa, kommentoi Kelan tutkimuspäällikkö Heini Kari.

KELAN tutkijat arvioivat, että ADHD-lääkkeitä käyttävien osuus eri ikäryhmissä tulee edelleen kasvamaan muutaman vuoden ajan ennen kuin käyttö tasaantuu.

Taustalla vaikuttavat muun muassa lisääntynyt tieto ADHD:sta sekä koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon kasvanut rooli diagnostiikassa ja lääkehoitojen aloittamisessa. Myös runsas digilaitteiden käyttö voi kuormittaa arkea ja tarkkaavuutta.

– Näyttää siltä, että ADHD-lääkkeitä vuoden aikana käyttävien osuus voi nousta 15 prosenttiin pojista ja 8 prosenttiin nuorista naisista ennen kuin osuus tasaantuu, arvioi Miika Vuori.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Huomasitko nämä?

Rane Aunimo

Toimituksen kommentit
18.3.2026
Keskustan hiipuminen ei ole hyvä uutinen SDP:lle
Lue lisää

Susanna Luikku

Politiikka
18.3.2026
Hallitus taipui viilaamaan pätkätyöesitystä – Marttinen: ”Selkeyttää lainsäädännön kokonaiskuvaa”
Lue lisää

Pekka Tuuri

Mielipiteet
17.3.2026
Tätä väitettä perussuomalaiset levittävät SDP:stä ja maahanmuutosta – olennainen fakta unohtuu usein keskustelusta
Lue lisää

Jukka Sammalisto

Elokuva
18.3.2026
Arvio: Kuoleman lintu varastaa show’n surukuvauksessa, joka kallistuu lapselliseksi kauhurevittelyksi
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU