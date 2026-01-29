Palkittu politiikan aikakauslehti.
29.1.2026 05:15 ・ Päivitetty: 29.1.2026 08:30

Kela: Eläkeläiset innostuivat yksityislääkäreistä

LEHTIKUVA / LAURA UKKONEN
Valinnanvapauskokeilussa mukana olevien lääkäreiden vastaanotolla voi käydä enintään kolme kertaa vuoden aikana.

Valinnanvapauskokeilu lähes kaksinkertaisti eläkeikäisten yksityisten yleislääkäripalvelujen käytön viime syksynä, kertoo Kela.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Valinnanvapauskokeilussa 65 vuotta täyttäneillä on mahdollisuus hakeutua yksityiselle yleislääkärivastaanotolle julkisen perusterveydenhuollon asiakasmaksua vastaavalla hinnalla. Kokeilu tuli voimaan viime syyskuussa, ja se jatkuu vuoden 2027 loppuun saakka.

Ennen valinnanvapauskokeilun alkamista eläkeikäiset kävivät viime elokuussa yksityisellä yleislääkärillä tai yleislääketieteen erikoislääkärillä 19 000 kertaa. Valinnanvapauskokeilun alettua eläkeikäisten yksityislääkärikäyntejä korvattiin lokakuussa jo 33 000.

- Käytännössä eläkeikäisten yksityiset yleislääkärikäynnit lähes kaksinkertaistuivat kokeilun ensimmäisen kuukauden aikana, sanoo Kelan erikoistutkija Riina Hiltunen tiedotteessa.

Kokeilussa on mukana noin 800 lääkäriä. Kelan mukaan yksityislääkärien kokonaismäärä ei ole toistaiseksi merkittävästi kasvanut kokeilun aikana.

Runsaat kaksi kolmasosaa valinnanvapauskokeilun lääkärikäynneistä on ollut yleislääkäreiden tuottamia. Viidenneksen käynneistä ovat toteuttaneet yleislääketieteen erikoislääkärit. Loput käynneistä jakautuivat 31 erikoisalalle.

ENNEN valinnanvapauskokeilun alkamista arvioitiin, että kokeilu vähentäisi selvästi muita yksityisiä yleislääkärikäyntejä.

Kelan mukaan muutos ensimmäisten kuukausien aikana oli kuitenkin pieni. Muut kuin kokeiluun kuuluneet Kela-korvatut yleislääkärikäynnit vähenivät elokuusta lokakuuhun alle kymmenellä prosentilla.

- Se voi johtua esimerkiksi yksityisistä vakuutuksista, vakiintuneista omalääkärisuhteista tai siitä, että uutta palvelua ei ole ollut riittävästi saatavilla tai tieto siitä ei ole riittävästi levinnyt, sanoo Hiltunen.

KUUKAUSITASOLLA yksityislääkäripalveluiden käyttöön liittyy kuitenkin epävarmuutta ja vaihtelua. Kela uskoo, että arviot palveluiden käytöstä tarkentuvat, kun tietoa ja tilastoja valinnanvapauskokeilusta kertyy enemmän.

Valinnanvapauskokeilussa mukana olevien lääkäreiden vastaanotolla voi käydä enintään kolme kertaa vuoden aikana. Kelan mukaan yhdeksi käyntikerraksi lasketaan lääkärin vastaanotto, mahdolliset lääkärin määräämät tutkimukset ja lääkärin puhelu tutkimusten tuloksista.

Kaksivuotisen kokeilun tavoitteena on parantaa 65 vuotta täyttäneiden hoitoon pääsyä ja helpottaa perusterveydenhuollon palvelujen saatavuutta. Lisäksi sillä pyritään keventämään julkisen terveydenhuollon kuormitusta.

Teksti: STT/Henrietta Nyberg

