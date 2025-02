Kela löi eläkesummat pöytään

Kela maksoi kansaneläkettä ja takuueläkettä yhteensä runsaat 2,6 miljardia euroa viime vuonna. Kelan mukaan se maksoi viime vuonna eläkkeitä noin 544 000 henkilölle. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kansaneläkkeen saajien määrä on vähentynyt viidessä vuodessa 46 000 henkilöllä.

- Kansaneläkettä saavien määrä on vähentynyt tasaisesti. Työeläkkeiden taso on noussut, ja yhä useamman eläkkeensaajan työeläkkeen määrä on yli tulorajan, jolla voi saada kansaneläkettä, sanoo tutkimusprofessori Karoliina Koskenvuo Kelan tiedotteessa.

Tänä vuonna kansaneläkkeen saajien määrä on vähentymässä siksi, että Kela ei maksa enää tämän kuun alusta kansaneläkkeitä EU- ja Eta-maissa, Sveitsissä sekä Britanniassa asuville.