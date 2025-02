Paavo Lipponen: Hyvä että Orpo lähtee Müncheniin edustamaan Suomea – pääministerin on aika ottaa paikkansa

Pääministeri Petteri Orpon (kok) päätös osallistua Münchenin turvallisuuskonferenssiin on tervetullut uutinen. Olisihan erikoista, jos siellä olisi vain entinen pääministeri Sanna Marin. Paavo Lipponen

Kun on käynyt entistä selvemmäksi, että vastuu Ukrainasta ja Euroopan turvallisuudesta lankeaa suurella painolla EU:lle, on pääministerin aika ottaa paikkansa kaikilla foorumeilla, joilla päätetään turvallisuudesta.

Pääministeri vastaa kaikesta eduskunnalle, myös ulkopolitiikasta. Tämä on unohtunut presidenttikeskeisessä Nato -vouhotuksessa.

Suomen tärkein vaikuttajan paikka on EU:ssa. Nato on on kapea- alainen. Presidentti osallistukoon Naton huippukokouksiin, mutta mukana on oltava ulkoministeri edustamassa valtioneuvostoa. Presidentin varamies Natossa on pääministeri.

Presidentin on aika jättää pelaaminen hybridiprotokollaan perustuvilla ”huippukokouksilla”, joista pääministeri jätetään ulos, vaikka hänelle kuuluvia asioita käsitellään.

Ajatus presidentille eduskunnan tapaamisista kertyvästä ”parlamentaarista katteesta” on kaikkien aikojen suurin kummajainen tasavallan historiassa.

Kirjoittaja on entinen pääministeri ja entinen SDP:n puheenjohtaja.