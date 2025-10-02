Työmarkkinat
2.10.2025 05:19 ・ Päivitetty: 2.10.2025 05:19
Kela: Näin moni nuori sai eläkepaperit – miksi määrä kasvaa?
Työkyvyttömyyseläkettä saaneiden alle 35-vuotiaiden määrä kasvoi hieman viime vuonna, kertoo Kela tiedotteessa.
Viime vuonna työkyvyttömyyseläkettä sai joka viideskymmenes alle 35-vuotias. Vuoden lopulla työkyvyttömyyseläkettä sai noin 25 900 alle 35-vuotiasta, mikä on noin kaksi prosenttia saman ikäisestä väestöstä.
- Viime vuoden lopussa oli noin neljäsataa nuorta enemmän työkyvyttömyyseläkkeellä kuin edellisen vuoden lopussa. Nuoren päätyminen työkyvyttömyyseläkkeelle on iso asia sekä nuorelle itselleen että yhteiskunnalle, sanoo Kelan tutkimusprofessori Karoliina Koskenvuo tiedotteessa.
ELÄKE voidaan myöntää nuorille toistaiseksi jatkuvana tai määräaikaisena kuntoutustukena.
Viime vuoden lopussa suurin osa alle 35-vuotiaista eläkkeen saajista sai sitä toistaiseksi jatkuvana.
Kelan mukaan yleisin syy nuorten työkyvyttömyyseläkkeelle on älyllinen kehitysvammaisuus. Viime vuonna eläkkeen saajien määrä kasvoi eniten älyllisen kehitysvammaisuuden ja psyykkisen kehityksen häiriöiden perusteella.
