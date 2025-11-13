Politiikka
13.11.2025 07:48 ・ Päivitetty: 13.11.2025 07:48
Kela: Näin paljon valinnanvapaus-kokeilu on nyt maksanut
Kela maksoi lokakuussa runsaat miljoona euroa korvauksia lääkärikäynneistä ja tutkimuksista 65 vuotta täyttäneiden valinnanvapauskokeilussa.
Korvauksia maksettiin vajaalle 13 000 asiakkaalle. Heidän osuutensa oli noin prosentti Suomen 65 vuotta täyttäneestä väestöstä.
Kaikkiaan kokeilun kustannukset olivat lokakuussa 1,5 miljoonaa euroa.
Yhden lääkärikäynnin keskimääräinen kustannus oli 118 euroa käyntimaksuineen ja tutkimuksineen. Asiakkaiden maksama omavastuu oli keskimäärin 37 euroa lääkärikäynniltä.
Kokeilua hyödynnettiin eniten Keski-Suomen hyvinvointialueella. Siellä korvauksia sai lokakuussa 1,7 prosenttia 65 vuotta täyttäneestä väestöstä.
Suhteellisesti vähiten korvauksen saajia oli Ahvenanmaalla ja Manner-Suomesta Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueella.
Likipitäen kaikki korvaukset maksettiin käynneistä yleislääkärin läsnävastaanotolla. Käynnit tuotettiin kaikkiaan noin 170 toimipisteessä. Palveluita tuottaneita lääkäreitä oli 744.
SYYSKUUSSA alkaneessa kaksivuotisessa kokeilussa 65 vuotta täyttäneet voivat käyttää yksityisiä yleislääkäripalveluja julkisen terveydenhuollon asiakasmaksun hinnalla.
Kokeilulla pyritään parantamaan perusterveydenhuollon palvelujen saatavuutta. Lisäksi tarkoitus on vähentää julkisen perusterveydenhuollon kuormitusta.
Kokeilun taustalla on pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallituksen hallitusohjelman kirjaus siitä, että perusterveydenhuollon saatavuutta parannetaan hallituskauden aikana.
Kela tilastoi kokeilun korvaukset maksukuukauden mukaan. Esimerkiksi syyskuussa tehdystä lääkärikäynnistä Kela saattaa maksaa palveluntuottajalle korvauksen lokakuussa. Tällöin käynti rekisteröityy lokakuun maksuaineistoon.
Lokakuussa Kelan korvaamista käynneistä suurin osa eli noin 70 prosenttia oli tapahtunut jo syyskuussa.
