Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

13.11.2025 07:48 ・ Päivitetty: 13.11.2025 07:48

Kela: Näin paljon valinnanvapaus-kokeilu on nyt maksanut

iStock

Kela maksoi lokakuussa runsaat miljoona euroa korvauksia lääkärikäynneistä ja tutkimuksista 65 vuotta täyttäneiden valinnanvapauskokeilussa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Korvauksia maksettiin vajaalle 13  000 asiakkaalle. Heidän osuutensa oli noin prosentti Suomen 65 vuotta täyttäneestä väestöstä.

Kaikkiaan kokeilun kustannukset olivat lokakuussa 1,5 miljoonaa euroa.

Yhden lääkärikäynnin keskimääräinen kustannus oli 118 euroa käyntimaksuineen ja tutkimuksineen. Asiakkaiden maksama omavastuu oli keskimäärin 37 euroa lääkärikäynniltä.

Kokeilua hyödynnettiin eniten Keski-Suomen hyvinvointialueella. Siellä korvauksia sai lokakuussa 1,7 prosenttia 65 vuotta täyttäneestä väestöstä.

Suhteellisesti vähiten korvauksen saajia oli Ahvenanmaalla ja Manner-Suomesta Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueella.

Kokeilua hyödynnettiin eniten Keski-Suomen hyvinvointialueella.

Likipitäen kaikki korvaukset maksettiin käynneistä yleislääkärin läsnävastaanotolla. Käynnit tuotettiin kaikkiaan noin 170 toimipisteessä. Palveluita tuottaneita lääkäreitä oli 744.

SYYSKUUSSA alkaneessa kaksivuotisessa kokeilussa 65 vuotta täyttäneet voivat käyttää yksityisiä yleislääkäripalveluja julkisen terveydenhuollon asiakasmaksun hinnalla.

Kokeilulla pyritään parantamaan perusterveydenhuollon palvelujen saatavuutta. Lisäksi tarkoitus on vähentää julkisen perusterveydenhuollon kuormitusta.

Kokeilun taustalla on pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallituksen hallitusohjelman kirjaus siitä, että perusterveydenhuollon saatavuutta parannetaan hallituskauden aikana.

Kela tilastoi kokeilun korvaukset maksukuukauden mukaan. Esimerkiksi syyskuussa tehdystä lääkärikäynnistä Kela saattaa maksaa palveluntuottajalle korvauksen lokakuussa. Tällöin käynti rekisteröityy lokakuun maksuaineistoon.

Lokakuussa Kelan korvaamista käynneistä suurin osa eli noin 70 prosenttia oli tapahtunut jo syyskuussa.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Anna-Liisa Blomberg

Kotimaa
12.11.2025
Kysely: Odotukset kirkolle ovat ristiriitaiset – pitäisi ottaa kantaa, mutta samalla pysyä erossa politiikasta
Lue lisää

Susanna Luikku

Politiikka
12.11.2025
SDP:n Lindén: ”Työterveyshuolto on lähtenyt osin lapasesta”
Lue lisää

Rolf Bamberg

Teatteri ja Tanssi
12.11.2025
Arvio: Punk-estetiikka tuodaan Lahdessa näyttämölle omilla ehdoillaan – sekoilua, kapinaa ja tervettä vimmaa
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU