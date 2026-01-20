Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Kotimaa

20.1.2026 07:12 ・ Päivitetty: 20.1.2026 07:12

Kela: Näin vähän iäkkäiden yksityislääkäri-kokeilua on käytetty

iStock

Vain runsaat kolme prosenttia 65 vuotta täyttäneistä kävi syksyllä yksityisellä yleislääkärillä osana valinnanvapauskokeilua, kertoo Kela.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Kela maksoi runsaan 40 000 asiakkaan yksityisistä yleislääkärikäynneistä korvauksia noin neljä miljoonaa euroa.

Korvausta saaneiden yleisin syy hakeutua vastaanotolle olivat tuki- ja liikuntaelinten sairaudet. Myös hengitys- tai verenkiertoelinten sairaudet olivat tavallisia.

- Kokeilun käyttö on toistaiseksi ollut varsin maltillista. Käyttö on ollut yleisempää asiakaskunnan nuoremmissa ikäryhmissä, mikä on odotusten mukaista. Alueellinen vaihtelu on merkittävää ja kokeilua on hyödynnetty erityisesti Uudellamaalla, erikoistutkija Riina Hiltunen kertoo tiedotteessa.

KOKEILUUN kuuluvan lääkärikäynnin omavastuuhinta oli syys-joulukuussa keskimäärin 38 euroa. Summa sisältää yleislääkärikäynnin ja sen yhteydessä määrättyjen, kokeiluun kuuluvien tutkimusten kustannukset.

Tänä vuonna valinnanvapauskäynnin lääkärikäynti ilman tutkimuksia maksaa 30,20 euroa. Tänä ja ensi vuonna käyntejä voi olla enintään kolme kalenterivuotta kohti. Valinnanvapauskokeilu päättyy vuoden 2027 lopussa.

Kela neuvoo etsimään verkkosivuiltaan lääkäriasemat, jotka ovat mukana kokeilussa.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Susanna Luikku

Politiikka
20.1.2026
Grönlanti kiristää Nato-maiden hermoja – ”Ei tällaista olisi voinut edes kuvitella””
Lue lisää

Esa Mäkijärvi

Kirjallisuus
19.1.2026
Arvio: Oasis-kirja yhdistelee fanikirjaa, tuplaelämäkertaa ja selitysteosta
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU