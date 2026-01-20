Kotimaa
20.1.2026 07:12 ・ Päivitetty: 20.1.2026 07:12
Kela: Näin vähän iäkkäiden yksityislääkäri-kokeilua on käytetty
Vain runsaat kolme prosenttia 65 vuotta täyttäneistä kävi syksyllä yksityisellä yleislääkärillä osana valinnanvapauskokeilua, kertoo Kela.
Kela maksoi runsaan 40 000 asiakkaan yksityisistä yleislääkärikäynneistä korvauksia noin neljä miljoonaa euroa.
Korvausta saaneiden yleisin syy hakeutua vastaanotolle olivat tuki- ja liikuntaelinten sairaudet. Myös hengitys- tai verenkiertoelinten sairaudet olivat tavallisia.
- Kokeilun käyttö on toistaiseksi ollut varsin maltillista. Käyttö on ollut yleisempää asiakaskunnan nuoremmissa ikäryhmissä, mikä on odotusten mukaista. Alueellinen vaihtelu on merkittävää ja kokeilua on hyödynnetty erityisesti Uudellamaalla, erikoistutkija Riina Hiltunen kertoo tiedotteessa.
KOKEILUUN kuuluvan lääkärikäynnin omavastuuhinta oli syys-joulukuussa keskimäärin 38 euroa. Summa sisältää yleislääkärikäynnin ja sen yhteydessä määrättyjen, kokeiluun kuuluvien tutkimusten kustannukset.
Tänä vuonna valinnanvapauskäynnin lääkärikäynti ilman tutkimuksia maksaa 30,20 euroa. Tänä ja ensi vuonna käyntejä voi olla enintään kolme kalenterivuotta kohti. Valinnanvapauskokeilu päättyy vuoden 2027 lopussa.
Kela neuvoo etsimään verkkosivuiltaan lääkäriasemat, jotka ovat mukana kokeilussa.
