16.9.2025 07:04 ・ Päivitetty: 16.9.2025 07:04

Kela pahoittelee – osa opiskelijoista sai tukensa myöhässä

LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Kela kertoo tiedotteessaan, että se on purkanut opintotukihakemusten ruuhkan.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Kesän aikana Kelaan saapui paljon asumislisähakemuksia opiskelijoiden asumisen tuen muutoksen vuoksi. Siksi opintotuen ja asumislisän hakemusten käsittelyajat Kelassa olivat kesällä tavanomaista pidemmät.

Käsittelyaikojen pidentyminen johti siihen, ettei osa opiskelijoista saanut ajoissa elokuulle tai syyskuulle hakemaansa opintotukea tai asumislisää. Kela pahoitteleekin, etteivät kaikki opiskelijat ruuhkan aikana saaneet ajoissa tukeaan.

KELAN Opintoetuuksien ratkaisukeskuksen päällikkö Marianne Schauman-Lindberg kuitenkin kiittää opiskelijoita, että nämä ovat asumisen tuen muutoksessa toimineet mallikkaasti ja osanneet hakea tukea oikein.

-  Kiitämme opiskelijoita kärsivällisyydestä poikkeuksellisessa tilanteessa, Schauman-Lindberg sanoo tiedotteessa.

Kela on asettanut opintotukihakemusten käsittelylle tavoiteajaksi 14 vuorokautta. Korkeakouluopiskelijoiden hakemukset käsitellään nyt tässä ajassa. Toisen asteen opintotukihakemukset on saatu käsiteltyä tavoiteajassa jo elokuusta lähtien.

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

