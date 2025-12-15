Kela patistaa opiskelijoita ryhdistäytymään: perui opintotuet tuhansilta

Kela kertoo tarkistaneensa tuhansilta opintotukea saaneilta suomalaisilta opiskelujen todellisen tilan, ja seurauksena 4700 ihmistä menettää tukensa. Valtaosa heistä on yliopisto-opiskelijoita, joiden opinnot ovat jääneet niin sanotusti vaiheeseen. Demokraatti Demokraatti

Kela lähetti tiedotteensa mukaan viime lukuvuonna selvityspyynnön yli 15 000:lle yliopisto-opiskelijalle ja 6000:lle toisen asteen opiskelijalle. Jos opinnot eivät ole todistettavasti edenneet riittävästi, tuensaanti lakkaa.

VALTAOSA pyynnön saaneista löysi hyväksyttävät perustelut opintojen hidastumiselle, ja sai pitää tukensa. Tällaisia syitä voivat olla muun muassa sairastumiset tai erilaiset tilapäiset elämänvaikeudet.

3700 yliopisto-opiskelijaa ja noin tuhat toisen asteen oppilaitoksissa opiskelevaa ei kuitenkaan enää täyttänyt tuensaannin ehtoja. Osa ei edes vastannut Kelan tiedusteluihin.

Heiltä rahantulo pysähtyy vuodenvaihteessa. Myös opintotuen asumislisän maksatus loppuu samalla.

– Opintotuen lakkauttaminen onkin viimeinen keino, jolla muistuttelemme opiskelijoita siitä, että opintojen täytyy edistyä, sanoo Kelan opintotukiryhmän juristi Linda Reinikainen tiedotteessa.

Lopetusmäärä on kokonaisuuteen verrattuna hyvin pieni, sillä lukuvuonna 2024­-2025 opintotukea sai yhteensä noin 283 000 ihmistä.

Kela muistuttaa olevansa opiskelijoille varsin armollinen: päätökseen voi hakea myös jälkeenpäin oikaisua, jos selvityspyyntö on mennyt huomaamatta ohi.