Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Kotimaa

2.2.2026 09:05 ・ Päivitetty: 2.2.2026 09:07

Kela-taksien kilpailutus käynnistyy – tästä on kyse

MARKKU ULANDER / LEHTIKUVA

Kela on käynnistänyt sairausvakuutuksesta korvattavien taksimatkojen ja -palveluiden kilpailutuksen koko maassa.

Demokraatti

Demokraatti

Uusien sopimusten mukainen palvelu alkaa tammikuussa 2027.

Kela kertoo tiedotteessa hakevansa jokaiselle kilpailutusalueelle kahta palveluntuottajaa, jotka vastaavat Kelan korvaamista taksimatkoista sekä suorakorvausmenettelyn kokonaisvastuullisesta hoitamisesta.

Kaikki muut maakunnat muodostavat oman kilpailutusalueensa paitsi Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnat, jotka muodostavat yhdessä yhden kilpailutusalueen.

Hankinta ei koske Ahvenanmaan maakuntaa.

Taksimatkojen suorakorvausmenettelyssä asiakkaalla on mahdollisuus valita, kummalta kilpailutusalueen palveluntuottajalta Kelan korvaama matka tilataan. Palveluntuottaja vastaa siitä, että kaikki siltä tilatut suorakorvausmatkat hoidetaan tilauksen mukaisesti ja tarkoitukseen sopivalla kulkuneuvolla.

Kelan mukaan hankinnan tavoitteena on turvata asiakkaiden yhdenvertainen ja luotettava pääsy terveydenhuoltoon riippumatta asuinpaikasta tai varallisuudesta.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Anna-Liisa Blomberg

Työmarkkinat
2.2.2026
Kuinka kylmässä pitää paiskia hommia? – Rakennusliitto: ”Piut paut aikatauluille – turvallinen työskentely on prioriteetti”
Lue lisää

Kim Lindström

Mielipiteet
2.2.2026
Suomi muuttuu yksinasuvien maaksi – ja politiikan pitää päivittyä sen mukaisesti
Lue lisää

Rane Aunimo

Elokuva
31.1.2026
Docpoint täyttää 25 vuotta – tutkivat toimittajat paljastavat Putinin hirmuhallinnon ja äärioikeiston syvälle kurottavia lonkeroita
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU