10.2.2026 11:01 ・ Päivitetty: 10.2.2026 10:43

Kela: Toimeentulotuen leikkaus iskee nyt valmiiksi köyhiin miehiin

Toimeentulotukeen helmi-maaliskuussa tehtävät tiukennukset osuvat erityisesti noin 49 000 tulottoman ihmisen ryhmään tuen perusosan leikkaamisen vuoksi, arvioi Kela. Heistä moni on yksinasuvia ja varattomia nuorehkoja miehiä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Ansiotulovähennyksen poisto vaikuttaa työssäkäyviin tuen saajiin, joita on vastaava määrä.

Kelan mukaan työikäisiä tulottomia oli viime vuonna noin 49 000, kun joukko rajattiin vähintään kolme kuukautta peräjälkeen tulottomina olleisiin. Tulottomat ihmiset eivät saa ensisijaisia etuuksia tai ansiotuloja.

ENNEN toimeentulotuen alentamista Kela sanoo ohjaavansa asiakkaan hakemaan muita mahdollisia tukia.

Tulottomat ovat Kelan mukaan tyypillisesti alle 35-vuotiaita miehiä, jotka asuvat yksin.

Maaliskuusta alkaen aikuisten toimeentulotuen perusosaa leikataan 2-3 prosenttia, mikä tarkoittaa noin 10-20 euroa pienempää tukea kuukaudessa. Perustoimeentulotukea sai viime vuonna yhteensä 257 000 kotitaloutta.

