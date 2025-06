Kelalta verovaroitus kansalaisille

Veronpalautus voi vaikuttaa toimeentulotukeen, kertoo Kela tiedotteessaan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Toimeentulotukeen vaikuttaa se osa veronpalautuksesta, joka ylittää yksin asuvalla 50 euroa kuukaudessa ja perheellä 100 euroa kuukaudessa. Esimerkiksi yksin asuvalla 200 euron veronpalautuksesta 150 euroa vaikuttaa toimeentulotukeen.

Verohallinto vahvistaa elokuussa maksettavat veronpalautukset kesäkuun aikana. Mikäli päätös toimeentulotuesta on tehty ennen kesäkuuta, veronpalautus on voitu huomioida keskeneräisen verotuksen perusteella.

Jos veronpalautus on pienempi kuin keskeneräisessä verotuksessa arvioitu ja se on huomioitu toimeentulotuen päätöksessä liian suurena, asiakkaan on haettava itse tuen tarkistamista Kelasta. Päätöksen tarkistamista on haettava myös silloin, jos palautuksen maksupäivä muuttuu.

Kelan mukaan suurella veronpalautuksella voi olla vaikutuksia toimeentulotukeen useiden kuukausien ajan.

Toimeentulotukeen vaikuttavat kaikki hakijan ja hänen perheensä käytettävissä olevat tulot ja varat.