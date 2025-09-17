DVV:n Suomi.fi-tunnistaumisessa oli häiriö, vaikutti muun muassa OmaKelaan

Digi- ja väestötietoviraston Suomi.fi-tunnistautumisessa aamulla ollut häiriö on ohi, kertoo viraston kehitys- ja tietohallintojohtaja Eero Konttaniemi. Tunnistautumispalvelussa oli tullut neljän aikaan aamuyöstä häiriöilmoitus, ja vikatilanne oli Konttaniemen mukaan ohi aamulla kahdeksan jälkeen.