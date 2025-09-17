Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Kotimaa

17.9.2025 05:03 ・ Päivitetty: 17.9.2025 07:00

DVV:n Suomi.fi-tunnistaumisessa oli häiriö, vaikutti muun muassa OmaKelaan

LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Digi- ja väestötietoviraston Suomi.fi-tunnistautumisessa aamulla ollut häiriö on ohi, kertoo viraston kehitys- ja tietohallintojohtaja Eero Konttaniemi. Tunnistautumispalvelussa oli tullut neljän aikaan aamuyöstä häiriöilmoitus, ja vikatilanne oli Konttaniemen mukaan ohi aamulla kahdeksan jälkeen.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

-  Vika ei ollut Suomi.fi-palvelussa vaan sen taustapalvelussa, Telian tuottamassa välityspalvelussa. Siinä oli joku tekninen häiriötilanne. Se vaikutti tekniseltä vialta siellä. Siitä aiheutui tämä tilanne, Konttaniemi kertoo.

Esimerkiksi Ylioppilastutkintolautakunnan palveluihin kirjautuminen ei onnistunut häiriön vuoksi. Lautakunnan pääsihteeri Tiina Tähkä kertoi kuitenkin STT:lle, ettei häiriö olisi estänyt tämän päivän reaaliaineiden kokeen toimeenpanoa. Koe alkoi tänä aamuna kello 9.

-  Kokeen pitämiseen liittyviin asioihin meillä on varakeinot, Tähkä kertoi ennen kuin palvelu palautui takaisin käyttöön.

Tähkän mukaan tämän aamun häiriöllä ei ole tekemistä maanantaisten ongelmien kanssa. Äidinkielen lukutaidon koe jouduttiin maanantaina keskeyttämään noin 40 lukiossa virheilmoituksen vuoksi.

Häiriöllä oli vaikutusta myös esimerkiksi Kelan verkkopalvelu OmaKelaan. Kela kertoi, että häiriö alkoi tänä aamuna kello 4.15.

Korjattu uutista 17.9. kello 8.28: Häiriö ei ole Kelan sivuilla vaan Suomi.fi-tunnistautumisessa.
Uutista ja otsikkoa päivitetty kauttaaltaan 17.9. klo 9.26: häiriö on ohi.
Täydennetty klo 10.00 Konttaniemen ja Tähkän kommentein.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Heikki Sihto

Politiikka
14.9.2025
Säästö vai kosto? – Järjestöjen avustus­leikkaukset ovat keino päästä eroon hallituksen kritisoijasta
Lue lisää

Teuvo Arolainen

Kolumnit
14.9.2025
Analyysi: ”Nelli-koiran nimi on muutettu” – Liiat anonyymihahmot syövät journalismin luotettavuutta
Lue lisää

Kari Sallamaa

Kirjallisuus
14.9.2025
Arvio: Pahaa Putinia ken pelkäisi?
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU