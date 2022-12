Kemianteollisuuden kysely: moni yritys pohtii irtisanomisia ja lomautuksia

Edunvalvontajärjestö Kemianteollisuuden kyselyn mukaan jopa viidennes alan yrityksistä voi joutua pohtimaan irtisanomisia korkeiden energian hintojen vuoksi. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Vastausten perusteella myös lomautuksia on odotettavissa aiempaa enemmän.

Kyselystä ilmenee, että kemianteollisuuden yrityksillä on vaikeuksia siirtää kohonneita kustannuksia omien tuotteidensa hintoihin. Erityisesti ongelmia on peruskemian ja muoviteollisuuden yrityksissä, joista suurin osa on pystynyt siirtämään kustannuksia vain osittain.

- Kemianteollisuuden suhdannetilanne on kääntynyt laaja-alaisesti miinukselle. Kevään ja kesänkin aikana osa indikaattoreista oli vielä plussan puolella, sanoo Kemianteollisuuden johtava asiantuntija Sampo Pehkonen tiedotteessa.

Järjestön mukaan kemianteollisuuden tuotantomäärät ovat olleet laskusuunnassa ja kapasiteetin käyttöaste on alimmillaan sitten finanssikriisin. Vaikka uusien tilausten arvo on pompannut kohonneiden hintojen vuoksi, ovat tilausmäärät tavanomaista matalammalla tasolla.

KEMIANTEOLLISUUS kertoo, että Suomessa alan osuus koko teollisuuden sähkön kokonaiskäytöstä on noin 18 prosenttia. Kemianteollisuuden prosessit pyörivät etenkin sähköllä ja öljytuotteilla. Maakaasu oli aiemmin merkittävä energianlähde, mutta sen käyttö on voimakkaasti supistunut.

Kemianteollisuuden jäsenkyselyyn vastanneista yrityksistä 62 prosenttia kertoi tehneensä sähkön säästötoimenpiteitä energiakriisin vuoksi. Vastanneista yrityksistä 30 prosenttia on tehostanut toimintaa ja 21 prosenttia on vähentänyt tuotantoaan väliaikaisesti. Lisäksi 47 prosenttia aikoo vähentää sähkönkäyttöään ensi vuonna.

- Kemianteollisuudessa on säästetty sähköä kolme prosenttia energiakriisin aikana. Säästö, joka on vuodessa noin 170 gigawattituntia, vastaa esimerkiksi Nurmijärven asukkaiden vuotuista sähkönkulutusta. Sähkön säästö on seitsemänkertaistunut aiempiin vuosiin verrattuna, ja koska kemianteollisuus on niin voimakkaasti optimoinut sähkönkäyttöään jo ennen kriisiä, voidaan näitä lukuja pitää merkittävinä, sanoo Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtaja Mika Aalto.