Talous

18.12.2025 10:39 ・ Päivitetty: 18.12.2025 10:39

Kemianteollisuuden työnantajat: Kiina-shokki uhkaa kokonaisia teollisuudenaloja työpaikkoineen

AFP / LEHTIKUVA
Tehdastyöntekijä Kiinan itärannikolla sijaitsevassa Qingdaossa viime elokuussa.

Työnantajajärjestö Kemianteollisuuden mukaan Euroopassa on käynnissä raju Kiina-shokki, jonka myötä kokonaisia teollisuudenaloja uhkaa kadota pysyvästi Kiinaan ja viedä mennessään valtavia määriä teollisia työpaikkoja.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Kiinalaiset tuotteet pärjäävät nykyään hyvin sekä hinnoissa että laadussa, todetaan Kemianteollisuuden toimialakatsauksessa. Katsauksen mukaan Kiinan teollinen ylivoima perustuu kuitenkin valtion voimakkaasti tukemaan teollisuuspolitiikkaan, joka ei voi jatkua loputtomiin.

Teollisuuspolitiikkansa avulla Kiina on luonut valtavasti teollista kapasiteettia ja syrjäyttänyt tuotantoa Euroopasta, eritoten Saksasta.

- Suomalaisille kemianteollisuuden yrityksille Kiina on noussut keskeisimmäksi kilpailijamaaksi ja tilanne korostuu etenkin suurissa yrityksissä. Kiinan valtion voimakkaasti tukema teollisuus vie tilaa suomalaiselta tuotannolta EU-markkinoilla, sanoi Kemianteollisuuden pääekonomisti Sampo Pehkonen tiedotteessa.

Euroopan keskuspankin arvion mukaan Kiinan tuonnille altistuneilta aloilta katosi EU:ssa noin 240 000 työpaikkaa vuosina 2015-2022. Vienti on samalla kasvanut rajusti. Kemikaalien ja kemiantuotteiden tuonti Kiinasta on vuodesta 2019 kasvanut 99 prosenttia ja lääkkeiden ja lääkeaineiden 271 prosenttia.

KEMIANTEOLLISUUDEN jäsenkyselyn mukaan kiinalaisten tuotteiden laatutaso on noussut tuntuvasti viime vuosina. Vielä kymmenen vuotta sitten 83 prosenttia yrityksistä arvioi kiinalaisten tuotteiden laadun suomalaisia heikommaksi, mutta nykyään yksikään vastaaja ei enää pitänyt laatua heikompana.

Samalla kiinalaiset teollisuustuotteet ovat tyypillisesti yli 20 prosenttia halvempia kuin suomalaiset.

- Kiinalaisten teollisuustuotteiden hinnat ovat Temu-tasoa, vaikka laatu sitä ei enää ole. Noin puolet niistä jäsenyrityksistä, jotka kilpailevat suoraan kiinalaisten tuotteiden kanssa, raportoivat, että kiinalainen kilpailu on vähentänyt kannattavuutta, investointeja ja työllisyyttä, Pehkonen totesi.

Hintakilpailukyky perustuu yritysten mukaan ennen kaikkea matalampiin työvoimakustannuksiin, yritystukiin ja kevyempään sääntelyyn, ei ylivertaiseen teknologiaan tai osaamiseen. Tilastojen mukaan kiinalaiset teollisuustuotteet myydään käytännössä samoilla hinnoilla kuin vuonna 2019.

KEMIANTEOLLLISUUDESSA arvioidaan, että nykyinen tilanne ei voi jatkua Kiinassa loputtomiin. Valtiontalouden alijäämä on virallisesti noin neljä prosenttia bruttokansantuotteesta, mutta käytännössä suurempi, kun mukaan lasketaan siirrot valtionyhtiöille ja lainat paikallishallinnolle.

- Euroopan ja Suomen haaste on kestää teollisuuteen kohdistuvaa kilpailua seuraavat viisi vuotta. Kiinan kasvumalli perustuu yksityisen kulutuksen kurjistamiseen ja velkavetoiseen yritysten tukemiseen. Hukkainvestointeja tehdään paljon. Kiina ei voi pitää malliaan vuosikausia yllä, Pehkonen ennakoi.

Etujärjestö korostaa, että EU:ssa ja Suomessa pitäisi nyt kaikin keinoin pitää kiinni teollisuuden työpaikoista. Teollisuuden toimintaedellytyksiä ei saisi nyt heikentää lisäsääntelyllä tai veronkorotuksilla, korosti tiedotteessa Kemianteollisuuden vastuullisuusjohtaja Sami Nikander.

Kemianteollisuuden kyselyyn vastasi 86 järjestön jäsenyrityksen toimitusjohtajaa joulukuun alussa.

