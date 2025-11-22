Kenraaleilla urakiertoviikot: kenestä kansliapäällikkö, kuka sivuun?

Puolustusministeriön uuden kansliapäällikön valinta on STT:n tietojen mukaan ratkeamassa lähiviikkoina. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kärkiehdokkaina pidetään STT:n tietojen mukaan Pääesikunnan päällikköä, kenraaliluutnantti Vesa Virtasta ja Puolustusvoimien strategiapäällikköä, kenraalimajuri Sami Nurmea. Lisäksi vahvoihin hakijoihin kuuluu puolustusministeriössä jo työskentelevä puolustuspoliittisen osaston päällikkö, ylijohtaja Janne Kuusela.

STT:lle kuitenkin kerrotaan, että tälläkin kerralla kansliapäälliköksi oltaisiin nimittämässä sotilas.

Nurmea kuvaillaan kansainvälisesti suuntautuneeksi ja sosiaalisesti taitavaksi, Virtasta puolestaan luonnehditaan strategisesti osaavaksi johtajaksi. Nurmea myös luonnehditaan uudemman sukupolven edustajaksi, vaikka hän on Virtasta päivälleen 11 kuukautta nuorempi.

Tehtävää haki kaikkiaan viisi kenraalikuntaan kuuluvaa upseeria.

Puolustusministeri Antti Häkkäsen (kok.) kabinetista oltiin vaitonaisia kansliapäällikön nimitysaikataulusta.

ENSI VUODEN aikana Puolustusvoimien kenraalikunnassa tapahtuu joka tapauksessa suuri määrä muutoksia, kun yhdeksän nykyiseen kenraalikuntaan kuuluvan kenraalin määräaikainen virka päättyy.

Lisäksi jo tämän vuoden lopussa päättyy yksi virka.

Näiden lisäksi 22. syyskuuta julkistetussa valtion ensi vuoden talousarviossa esitetään, että Puolustusvoimiin perustetaan tammikuusta alkaen kaksi uutta kenraalin virkaa, jotka liittyvät Suomen Nato-jäsenyyteen.

Näiden virkojen ohella avoimeksi on tulossa yksi virka lisää, jos kansliapäälliköksi nimitetään sotilas.

PÄÄTTYVIÄ kenraalipestejä ovat Pääesikunnan päällikön tehtävä, Maavoimien komentajan virka, sotilasedustajan tehtävä EU:ssa ja Natossa, koulutuspäällikön tehtävä, johtamisjärjestelmäpäällikön tehtävä, Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen johtajan virka, Maanpuolustuskorkeakoulun rehtorin virka ja Merivoimien esikuntapäällikön tehtävä.

Myös Puolustusvoimien ylilääkärin virka on päättymässä. Ylilääkäri on sotilasvirassa, mutta on koulutukseltaan lääkäri.

Mikäli Nurmi nimitettäisiin kansliapäälliköksi, täytettäväksi tulisi strategiapäällikön tehtävä.

Erityisen merkittäviä ovat Pääesikunnan päällikön, Maavoimien komentajan ja Puolustusvoimien strategiapäällikön tehtävät.

OSA VAIHDOISTA on jo tiedossa. Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori, kenraalimajuri Mika Kalliomaa lähtee 1. tammikuuta Suomen sotilasedustajaksi Natoon ja EU:hun.

Siellä sotilasedustajana nyt työskentelevä kenraaliluutnantti Kim Jäämeri siirtyy reserviin. Kalliomaan seuraajakin on tiedossa, eversti Jaro Kesänen aloittaa Maanpuolustuskorkeakoulun rehtorina tammikuussa. Johtamisjärjestelmäpäällikön tehtävässä oleva kenraalimajuri Jarmo Vähätiitto nimitettiin uuteen kenraalin virkaan maaliskuusta alkaen.

Lisäksi Karjalan prikaatin komentajan, prikaatikenraali Jyri Raitasalo siirtyy tammikuun alussa Pääesikunnan logistiikkapäälliköksi. Tehtävää vuoden loppuun hoitava prikaatikenraali Timo Saarinen siirtyy tuolloin reserviin. Raitasalon seuraajaksi Karjalan prikaatin komentajana on nimitetty eversti Tomi Pekurinen.

Pääesikunnan koulutuspäällikkönä aloittaa heinäkuussa Maavoimien nykyinen operaatiopäällikkö prikaatikenraali Sami-Antti Takamaa. Hänen paikalleen siirtyy Kainuun prikaatin komentaja prikaatikenraali Ari Laaksonen.

KENRAALIEN URAVAIHDOISSA valmistelutyötä johtaa henkilöstöpäällikkö, kenraalimajuri Rami Saari yhdessä Puolustusvoimain komentajan, kenraali Janne Jaakkolan kanssa. Heidän esityksestään nimitykset etenevät puolustusministeri Häkkäsen eteen, joka esittelee asian ensin valtioneuvostolle, ja nimitykset vahvistaa lopullisesti ylipäällikkö, tasavallan presidentti Alexander Stubb.

Tehtävien täyttämisessä avainasemassa on komentaja Jaakkolan tahto ja näkemys. STT:lle arvioidaan isoissa kenraalivalinnoissa näkyvän nyt kokemus kansainvälisistä tehtävistä, sillä niissä tehtävissä hankitut kokemukset ja verkostot painavat paljon tässä ajassa.

Ajat ovat muuttuneet neljännesvuosisadassa. Vielä viime vuosituhannen lopussa ajateltiin esimerkiksi niin, ettei Puolustusvoimain komentajaksi ole asiaa, ellei ole komentanut joukko-osastoa. Tilanne muuttui kesäkuussa 2001, kun amiraali Juhani Kaskeala nimitettiin Puolustusvoimain komentajaksi.

Puolustusvoimain komentajan eläkeikä on 65 vuotta. Kenraali Jaakkolan nykyinen määräaikainen komentajan virka päättyy maaliskuun lopussa 2029. On mahdollista, että Jaakkola nimitetään toiselle kaudelle, jolloin hän siirtyisi reserviin vasta vuonna 2032.