“Kerta kaikkiaan järkyttävää” – Ulkoministeri Valtonen kommentoi perussuomalaisten osallistumista 612-kulkueeseen

Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) ei hyväksy perussuomalaisten kansanedustajien Sheikki Laakson ja Teemu Keskisarjan ilmoitusta, jonka mukaan he osallistuvat itsenäisyyspäivänä äärioikeistolaisista kytkyistään tunnettuun 612-kulkueeseen. Demokraatti Demokraatti

– En ymmärrä ja kerta kaikkiaan järkyttävää, Valtonen totesi toimittajille maanantaina poistuessaan eduskunnasta.

Valtonen viittasi pääministeri Petteri Orpon (kok.) kommenttiin STT:llä, jossa Orpo sanoi pitävänsä perussuomalaisten kansanedustajien ratkaisua itsenäisyyspäivän vietosta sopimattomana ja vääränä.

– Olen täysin niiden sanojen takana. Nyt katsotaan miten tästä edetään. Järkyttävää, Valtonen totesi.

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio (ps.) piti hyvänä, että Suomessa on vapaus osallistua myös 612-kulkueeseen.

– Se on jokaisen oma valinta, Tavio summasi.

KESKISARJAN, joka aikoo myös puhua 612-tapahtumassa, ja Laakson osallistuminen kulkueeseen on tuomittu pääministeripuolue kokoomuksen lisäksi myös hallituspuolue RKP:sta.

RKP:n puheenjohtaja Anders Adlercreutz sanoo Helsingin Sanomille, että Suomessa on oikeus osoittaa mieltään ja jokainen saa valita, osallistuuko Linnan juhliin tai ei.

– Siitä huolimatta ei ole sopivaa, että kansanedustaja ja hallituspuolueen jäsen valitsee Linnan juhliin osallistumisen sijaan osallistumisen marssiin, jolla on vahva yhteys äärioikeistoon, Adlercreutz sanoo HS:lle.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja, maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah piti X:ssä kansanedustajilta huonona harkintana osallistua marsseille, joilla huudetaan tukea “sen paremmin Hamasille kuin äärioikealle”.

TAVIO totesi omana käsityksenään, että 612-kulkueeseen on osallistunut “rauhallinen porukka”.

– Se on ollut puoluepoliittisesti sitoutumaton, Tavio sanoi eduskunnassa ja kertoi samalla, ettei ole itse osallistunut kulkueeseen.

Pääministeri Orpo perusti oman näkemyksensä 612-kulkueesta suojelupoliisin arvioon. STT:llä Orpo kertoo äärioikeistolaisten ja avoimen rasististen ryhmien mainostaneen kulkuetta jäsenilleen.

- Kulkueeseen siis todennäköisesti liittyy mukaan äärioikeistolaisia osallistujia. Pidän kaikenlaisia ääriliikkeitä vaarallisina ja Suomen vakaudelle haitallisina, Orpo sanoo STT:lle toimittamassaan viestissä.

Tavio piti valitettavana, että avoimeen yleisötapahtumaan osallistuu henkilöitä, jotka edustavat äärioikeistoa. Puoluetovereidensa Keskisarjan ja Laakson osallistumiseen hän oli haluton ottamaan suoraan kantaa.

– He (äärioikeistolaiset) pilaavat koko tapahtuman. Mutta sitäkään ei voi sallia. Ymmärrän, että tapahtumaan osallistutaan ilman sitä ajatusta, että haluttaisiin mitenkään olla yhteydessä sellaisiin toimijoihin,.

– Suomessa täytyy olla oikeus osoittaa muunkinlaista mielipidettä kuin vihervasemmistolaista mielipidettä. En usko, että rauhallinen itsenäisyyspäivän kulkue on mitenkään rasistinen. On aika kova väite leimata kaikki ihmiset rasisteiksi siksi, että he osallistuvat tapahtumaan, joka on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

– En halua ministerinä neuvoa kansanedustajia. Sen jokainen sitten katsoo itse, Tavio sanoi ja totesi itse osallistuvansa tasavallan presidentin itsenäisyyspäivän vastaanotolle.

Juttua täydennetty klo 14.41.