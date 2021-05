”Kertoo kaiken olennaisen kylmästä arvomaailmasta” – SDP:n Malm ihmettelee Orpon kommenttia

SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Niina Malm pitää outona kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon taannoista kommenttia kehitysvammaisten työllistämisestä. DEMOKRAATTI Demokraatti

Hänen mukaansa Orpo totesi taannoin Helsingin Sanomissa, että kehitysvammaisten työllistäminen ei ole työllisyyspolitiikkaa, vaan sosiaalipolitiikkaa.

– Kommentti oli ehkäpä osin harkitsematon ja huonosti muotoiltu, mutta toisaalta se kertoo kaiken olennaisen Orpon edustamasta kylmästä arvomaailmasta, Malm toteaa blogissa.

Hänen mukaansa kokoomus ei näe arvoa vaikeasti työllistyvien ihmisten työllistämisellä tai työllä itsessään, vaan puolueelle tärkeintä on uusien työpaikkojen luominen hinnalla millä hyvänsä.

– Toisaalta puolue peräänkuuluttaa vastuullista talouspolitiikkaa ja julkisen talouden hoitoa, mutta samaan hengenvetoon puolue vaatii miljardiluokan veronkevennyksiä. Linja on pahemman kerran hukassa.

”Opposition puheet tempputyöllistämisestä tuntuvat kummallisilta.”

Malm vääntää blogissaan rautalangasta:

– Suomessa oli maaliskuussa avoinna 162 500 työpaikkaa ja 331 500 työnhakijaa. Heistä 104 000 on pitkäaikaistyöttömiä. Suurin haaste on, että avoimet työpaikat ja työnhakijat eivät kohtaa toisiaan. Rakenteellinen työttömyys on valtava ongelma, johon ei ole löydettävissä nopeita ja helppoja ratkaisuja.

Hän korostaa, että tähän pulmaan kestäviä ratkaisuja ei saada työttömyysturvaa leikkaamalla, palkanalennuksilla tai muilla työehtojen heikennyksillä. Siihen tarvitaan pitkäjänteistä työllisyyspolitiikkaa, osaamisen kehittämistä ja yksilökohtaisempaa palvelua työnhakijoille.

– Yhä useampi työnhakija on yli 50-vuotias tai osatyökyinen, jolla olisi vielä paljon annettavaa ja tahtoa osallistua työelämään. Siksi opposition puheet hallituksen tempputyöllistämisistä tuntuvat kummallisilta.

Malm painottaa, että kehysriihessä tehtiin nimenomaan päätöksiä, joilla vahvistetaan heikoimmassa asemassa olevien mahdollisuuksia työmarkkinoilla. Työllisyyspalveluita uudistetaan, osatyökyisten työllistymistä parannetaan ja osaamista vahvistetaan.

– Myös uusia työpaikkoja tarvitaan koulutuksen ja investointien kautta, ja ne ovat tärkeä osa kestävää julkista taloutta. Kuitenkin kriisitilanteessa, jossa tälläkin hetkellä kokoaikaisesti lomautettuja työntekijöitä on yli 60 000, tuntuu nurinkuriselta etsiä syitä esimerkiksi työn kustannuksista tai työehdoista.

”Jokainen työntekijä on arvokas.”

Niina Malm huomauttaa, että pitkäaikaistyöttömyyden katkaisulla ja sillä, että työelämään ylipäänsä pääsee kiinni, on valtava vaikutus ihmisen elämässä.

– Työpaikka tarjoaa mahdollisuuden itsensä elättämiselle, mutta työllä on myös muuta arvoa, joka on vähintäänkin yhtä tärkeä osa ihmisen hyvinvointia. Työ tarjoaa merkitystä ja tunnetta yhteiskuntaan kuulumisesta. Lyhytkin työpätkä voi tarjota mahdollisuuden ponnistaa seuraavaan työpaikkaan tai avata uusia ovia kouluttautumiselle.

Malmin mukaan sosialidemokraateille tärkeintä on, että jokainen työtön kohdattaisiin ihmisenä, jolla on omat tarpeensa ja toiveensa – ei tilastollisena taakkana.

– Siksi kaikki keinot, joilla puututaan työttömyyden syvimpiin juurisyihin, ovat tarpeellisia ja tervetulleita. Jokaisen työpanosta tarvitaan yhteiskunnassa ja jokainen työntekijä on arvokas.