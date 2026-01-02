Palkittu politiikan aikakauslehti.
2.1.2026 11:58 ・ Päivitetty: 2.1.2026 11:58

Kesälajien apurahat jaettiin uudella systeemillä – Isoimmat potit yleis- ja paraurheilijoille

RONI REKOMAA / LEHTIKUVA
Muun muassa moukariheittäjä Silja Kososelle myönnettiin suurin mahdollinen eli kaksivuotinen 24 000 euron urheilija-apuraha.

Liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Mika Poutala (kd.) on myöntänyt kesälajien valmennus- ja harjoitteluapurahat uudistettujen kriteerien mukaisesti.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Nyt apurahat suunnataan ennen muuta varteenotettavimmille arvokisojen menestyjäkandidaateille, ja apurahoihin on tehty selkeä tasokorotus. Lisäksi apuraha voidaan nykyään myöntää kahdeksi vuodeksi.

Urheilija-apurahaa vuodelle 2026 saa 76 kesälajien urheilijaa. Heistä 26 urheilijaa saa 24 000 euroa ja 50 urheilijaa 12 000 euroa. 24 000 euron apurahoista 19 myönnettiin kaksivuotisina.

Kahdeksan yleisurheilijaa saa isoimman mahdollisen apurahan eli kaksivuotisen 24 000 euroa. Heistä neljä – Amanda Kotaja, Teijo Kööpikkä, Iida Lounela ja Henry Manni – on paraurheilijoita. Myös moukarinheittäjät Silja Kosonen ja Krista Tervo, seitsenottelija Saga Vanninen sekä juoksija Alisa Vainio saivat kaksivuotisen 24 000 euron apurahan.

- Uudistetut apurahat tukevat urheilijan valmentautumista ja arkea entistä vahvemmin arvokisamitalien tavoittelussa. Nopeutin apurahojen aikataulua niin, että urheilijat saavat tiedon heti vuodenvaihteessa ja apurahojen ensimmäinen erä maksetaan tammikuun puolivälissä. Näin apurahojen maksuun ei tule katkosta aiempien vuosien tavoin, liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Mika Poutala kommentoi tiedotteessa.

UUDISTUSTA valmisteltaessa on kuultu Suomen Olympiakomiteaa ja sen urheilijavaliokuntaa sekä huippu-urheilun asiantuntijaryhmää.

Esitykset apurahojen saajista tekee Suomen Olympiakomitea. Apurahojen yhteissumma on runsaat 1,2 miljoonaa euroa.

Apurahan tavoitteena on luoda urheilijan ammattimaiselle ja päätoimiselle valmentautumiselle taloudelliset edellytykset siten, että urheilijalla on mahdollisuus menestyä kansainvälisissä arvokisoissa. Työssäolo tai opiskelu ei ole apurahan saamisen esteenä.

Talvilajien apurahaa haetaan maalis-huhtikuussa.

