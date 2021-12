Kesällä 1997 sinilevä nousi Suomenlahdella pintaan paksuksi matoksi – ”Silloin aloin tosissani kiinnostua siitä, mitä Itämeressä oikein tapahtuu”, Juha Nurminen sanoo

– Olin tuona kesänä poikani kanssa veneilemässä. Sinilevää oli Suomenlahdella todella paljon. Yritin rauhoitella poikaa ja itseänikin ja sanoin, että kyllä tilanne tästä rauhoittuu, kun pääsemme ulapalle. Osoittautui kuitenkin, että myös ulapalla oli paksu ja haiseva leväkerros, Juha Nurminen sanoo.

– Silloin aloin tosissani kiinnostua siitä, mitä Itämeressä oikein tapahtuu ja voiko asialle tehdä mitään.

Nurminen perusti John Nurmisen Säätiön vuonna 1992. Säätiö siis juhlii 30 toimintavuottaan ensi vuonna 2022. Juha Nurminen toimii yhä säätiön hallituksen puheenjohtajana.

John Nurmisen Säätiö on kahdenkymmenen viime vuoden aikana käynnistänyt noin neljäkymmentä Itämeren tilaa parantavaa hanketta. Niistä kolmisenkymmentä on jo saatettu päätökseen. Hankkeiden avulla Itämeren ravinnekuormaa – fosforia ja typpeä – on tutkimusten mukaan onnistuttu vähentämään merkittävästi.