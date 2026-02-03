Uutiset
3.2.2026 12:00 ・ Päivitetty: 3.2.2026 09:13
Keski-Uudenmaan SDP:n haluaa huolehtia asukkaiden turvallisesta arjesta – aluevaltuustoryhmä järjestäytyi
Keski-Uudenmaan SDP:n aluevaltuustoryhmän puheenjohtajana jatkaa aluevaltuuston puheenojohtaja Pirja Vitikka Järvenpäästä ja 1. varapuheenjohtajana Harri Lepolahti Nurmijärveltä.
Keski-Uudenmaan sosialidemokraattisen aluevaltuustoryhmän järjestäytymiskokouksessa tammikuun lopussa uusina puheenjohtajistoon valittiin ensimmäisen kauden aluevaltuutetut Kim Kiuru Tuusulasta ja Tarja Kuikka Hyvinkäältä. Kiuru toimii valtuustoryhmän 2. varapuheenjohtajana ja Kuikka 3. varapuheenjohtajana.
– Demariryhmä on ahkera ja vaikuttava poliittinen päättäjäryhmä. On kunnia johtaa tätä ryhmää. Teemme vastuullisia päätöksiä ja turvaamme Keusoten alueen sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden järjestämistä ja alueen mahdollisuuksia kehittyä ja katsoa tulevaisuuteen, Vitikka linjaa tiedotteessa.
SDP:n aluevaltuustoryhmässä on 18 varsinaista valtuutettua ja saman verran varavaltuutettuja. Ryhmä on alueen toiseksi suurin poliitinen ryhmä.
KULUVAN vuoden päätöksenteon asioista Harri Lepolahti nostaa esiin erityisesti hoitoon pääsyn edistämisen.
– Haluamme yhteistyössä huolehtia siitä, että asukaidemme arki on turvallista ja avunsaanti hätätilanteissa viivytyksetöntä. Tavoitteemme on, että hyvinvointialueen palvelut ovat saatavissa helposti, oikea-aikaisesti ja riittävinä, hän sanoo.
Kim Kiurun mukaan tavoitteena on taata paras mahdollinen hoiva ja turva alueen asukkaille. Kiurun mukaan hyvinvointialueen autonomia ja toimintakyky on säilytettävä alijäämäisestä budjetista huolimatta.
– Keski-Uudenmaan hyvinvointialue Keusote toimii kuuden kunnan alueella. On tärkeää varmistaa jatkossakin, että perusterveydenhuollon palveluverkko palvelee asukkaita tasapuolisesti, Tarja Kuikka toteaa tiedotteessa.
