Keskuskauppakamari: Suomelaisilla yrityksillä ei ole enää liiketoimintaa Venäjällä

Suomalaisyrityksillä ei enää ole liiketoimintaa Venäjällä, käy ilmi kauppakamarien vientijohtajakyselystä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kyselyyn vastanneista yrityksistä 2,2 prosentilla on vetäytymisprosessi Venäjältä edelleen kesken, mutta varsinaista liiketoimintaa Venäjällä ei kyselyn mukaan ole enää yhdelläkään suomalaisyrityksellä.

Toukokuun lopussa toteutettuun kauppakamarien vientijohtajakyselyyn vastasi 93 vientiyritystä eri puolilta Suomea.

Kauppakamarit ovat kysyneet vientiyrityksiltä liiketoiminnasta Venäjällä sen jälkeen, kun maa aloitti hyökkäyssotansa vuonna 2022. Toukokuussa tehdyssä kyselyssä ensimmäistä kertaa yhdelläkään yrityksellä ei ollut enää aktiivista liiketoimintaa Venäjällä.

Kun Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan alkoi helmikuussa 2022, 78 prosentilla kyselyyn vastanneista yrityksistä oli liiketoimintaa Venäjällä. Vuoden päästä sodan alkamisesta runsaalla kuudella prosentilla oli vielä liiketoimintaa Venäjällä ja 13 prosentilla oli vetäytymisprosessi kesken.

- Suomalaisyritykset ovat poistuneet esimerkillisesti Venäjältä. Vetäytymisprosessit aloitettiin heti sodan alettua, eivätkä ne ole olleet kaikille yrityksille helppoja. Nyt näyttää siltä, että ne on saatu kutakuinkin päätökseen, Keskuskauppakamarin kansainvälisten asioiden johtaja Päivi Pohjanheimo sanoo tiedotteessa.

Venäjän vastaisten pakotteiden kiertämisyrityksiä kertoo kohdanneensa noin 33 prosenttia yrityksistä, kun taas 61 prosenttia ei ollut niitä kohdannut.

KYSELYYN vastanneista yrityksistä reilu 30 prosenttia aikoo osallistua Ukrainan jälleenrakentamiseen. Hieman suurempi määrä – noin 33 prosenttia – ei aio osallistua ja 37 prosenttia ei vielä osaa sanoa.

- Sellaisten yritysten määrä, jotka aikovat osallistua Ukrainan jälleenrakentamiseen, on kyselyjemme mukaan ollut hienoisessa kasvussa. Tämä on hyvä asia, sillä Ukrainan pyrkiessä rakentamaan maansa uudelleen suomalaisyrityksillä on paljon osaamista ja annettavaa, Pohjanheimo sanoo.