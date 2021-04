Keskusta vakuuttaa neuvotteluhalujaan: ”Noudatamme pääministerin kutsua”

Keskustan puheenjohtaja, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko vakuuttaa, että keskusta on valmis jatkamaan neuvotteluja. Marja Luumi Demokraatti

Pääministeri Sanna Marin (sd.) ilmoitti illansuussa keskeyttävänsä kehysriihineuvottelut tältä päivältä ja neuvottelut jatkuvat puolueiden puheenjohtajaviisikon kesken viikonloppuna.

– Pääministeri vastaa hallituksen neuvotteluista, ja hänen kutsuaan noudatamme, Saarikko totesi Säätytalolta lähtiessään.

Hän totesi, että yhteistä neuvottelutulosta ja yhteisymmärrystä talouden isosta kuvasta ei ole vielä kyetty saamaan.

Saarikon mukaan hallituksen kesken on keskusteltu talouden raamista, menoista, tuloista ja velasta ja myös työllisyystoimista.

– Osassa työllisyystoimista on päästy yhteisymmärrykseen, ja osassa on näkemyseroja. Hallituksen toimintakyvyn ja yhteisen tulevaisuuden edellytys on se, että meillä on riittävän sama näkymä siitä, miten Suomen taloutta hoidetaan ja velkaantumista taitetaan. Siksi keskusteluja on tärkeä jatkaa.

Säätytalon portailla Saarikolta kysyttiin, uskooko hän, että tämä hallituspohja jatkaa puoliväliriihen jälkeen.

– Asiat on isoja ja puolueita on viisi. Neuvotteluja jatketaan siksi, että lopputulokseen voitaisiin päästä. Tämä selviää, kun neuvottelut jatkuvat.

”Pitää luoda uskottava ja tarkkaan harkittu näkymä.”

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk.) puolestaan kommentoi neuvottelujen venymistä näin:

– Se kertoo osin siitä, että asia on vaikea. Pitkään on todella (kehysriihtä) valmisteltu, mutta kysymykset ovat myös suuria. On hyvä, että nyt on hetken hengähdystauko kaikille.

Hän myös muistutti, että lähivuosien kehyksiin on syytä nyt paneutua hyvin jo sen takia, koska Suomi on ottanut koronan takia erittäin suuren velan.

– Pitää luoda uskottava ja tarkkaan harkittu näkymä siitä, miten Suomen julkista taloutta hoidetaan lähivuosien aikana. Tähän kannattaa käyttää aikaa, että saadaan vastuullinen päätös. Suomen pitää huolehtia velanhoitokyvystään.

Saarikon mukaan vastuullinen päätös on ehdoton edellytys sille, että lopputulokseen voidaan päästä.

– Ja kyllä keskusta on jo ennen näitä neuvotteluja kertonut, että meille on tärkeää, että valtion tulot ja menot saadaan tasapainoon ja talouspolitiikan uskottavuus osoitettua suomalaisille veronmaksajille, mutta myös niille tahoille, jotka mittaavat luottamusta Suomeen ja sen kykyyn hoitaa omaa talouttaan.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) kertoi keskustan puoluehallituksen kokoukseen kiirehtiessään, että verotyöryhmä on saanut asiat valmiiksi.