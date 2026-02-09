Palkittu politiikan aikakauslehti.
Politiikka

9.2.2026 11:25 ・ Päivitetty: 9.2.2026 12:38

Keskustalta ja Liike Nytiltä jälleen yhteinen välikysymys

EMMI KORHONEN / LEHTIKUVA
Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen tiedotustilaisuudessa Keskustapäivät tilaisuudessa 31. tammikuuta.

Oppositiopuolueet keskusta ja Liike Nyt jättävät tiistaina eduskunnalle välikysymyksen Suomen työttömyystilanteesta.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Puolueet tekivät aiheesta välikysymyksen myös lokakuussa. Uutta välikysymystä perustellaan tiedotteessa sillä, että tilanne on edelleen huonontunut ja Suomessa on nyt Euroopan pahin työttömyys.

Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen uhkaili hallitusta välikysymyksellä jo tammikuun lopussa.

- Hallituksella on valta ja välineet muuttaa asioita. Mutta liian vähän on tehty. Ja on tehty virheitäkin, jotka ovat huonontaneet tilannetta, Kaikkonen sanoi tuolloin.

TIISTAINA jätettävä välikysymys on 16. tällä hallituskaudella. Keskustalle ja Liike Nytille kyseessä on seitsemäs yhteinen välikysymys, jossa ei ole mukana muita puolueita.

Välikysymyksen tarkoituksena on mitata hallituksen nauttima luottamus.

Hallitus on edellisen kerran kaatunut opposition välikysymykseen vuonna 1958. Tuolloin nykyistä keskustaa edeltänyt maalaisliitto kysyi kohonneista viljan hinnoista Rainer von Fieandtin virkamieshallitukselta.

Täydennetty keskustan ja Liike Nytin yhteisten välikysymysten määrällä klo 13.37.

