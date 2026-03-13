Palkittu politiikan aikakauslehti.
13.3.2026 09:26 ・ Päivitetty: 13.3.2026 09:26

Keskustan Kurvinen odottaa SDP:n tulevan ydinasekiistassa ”ulos nurkasta, jonka ovat itselleen maalanneet”

JUSSI NUKARI / LEHTIKUVA
Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen sanoo odottavansa, että oppositiopuolue SDP tulisi ydinasekiistassa ”ulos nurkasta, jonka ovat itselleen maalanneet”.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Kurvinen sanoi puolueen toimittajille järjestämässä aamiaistilaisuudessa, ettei pitänyt SDP:n ratkaisua tyrmätä hallituksen esitys suorilta käsin järkevänä. Myös SDP:n ratkaisu hylätä keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkosen esitys yhteisestä ydinasejulistuksesta hämmentää Kurvista.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) kertoi Helsingin Sanomille, että hallitus valmistelee yhdessä presidentin kanssa kirjallista julistusta siitä, ettei Suomeen tuotaisi ydinaseita rauhan aikana.

SDP:LTÄ on tulossa vastaehdotus ydinaserajoituksiin liittyvän kiistan ratkaisemiseksi, SDP:stä kerrotaan STT:lle.

Vastaehdotuksesta uutisoi aiemmin Yle.

Puolueen puheenjohtaja Antti Lindtmanin on määrä pitää asiasta tiedotustilaisuus tänään varttia vaille kaksitoista eduskunnan valtiosalissa.

