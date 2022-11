Keskustan toiminta ilman ryhmäpäätöstä hämmentää – Valiokunnan puheenjohtaja: ”Otan ne rangaistukset, mitä tästä seuraa”

Luonnonsuojelulaki jakoi hallituspuolueet tänään maa-ja metsätalousvaliokunnassa. Valiokunnan lausunnon kannaksi muodostui hallituspuolueista keskustan ja oppositiopuolueista kokoomuksen, perussuomalaisten ja kristillisdemokraattien kanta. Simo Alastalo ja Johannes Ijäs

Hallituspuolueista SDP, vasemmistoliitto ja RKP jättivät eriävän mielipiteen ja vihreät omansa. Erot näissä olivat pieniä ja liittyivät lähinnä suhtautumiseen valkoposkihanhien ja merimetsojen metsästykseen.

– Valiokunnan lausunto on aika jyrkkä. Vaikka katsomme, että luonnonsuojelu on tärkeä asia ja kuuluu kaikille, niin maanomistajille ei voi sälyttää ilman korvauksia uusia suojelualueita. Tässä esityksessä maanomistajille olisi tullut uutta luontotyyppisuojelua ilman valitusmahdollisuutta ja katsoimme, että entinen malli olisi parempi toimintatapa, maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtaja Anne Kalmari (kesk.) sanoi asiasta ensin uutisoineelle Ylelle valiokunnan kokouksen jälkeen.

Demokraatille Kalmari sanoo hallituksen rivien menneen solmuun, koska omaisuudensuoja on niin tärkeä asia, että sen yli ei voinut kävellä.

– Yritin loppuun asti neuvotella 64 ja 65 pykälien poistosta, jotta jatkossakin luonnonsuojelu tehtäisiin rajauspäätösmenetelmin, jotka takaavat maanomistajille valitus- ja korvausoikeuden. Minun mielestäni luonnonsuojelu on tärkeä asia, mutta se kuuluu kaikille suomalaisille ja kaikkien suomalaisten tulee kantaa siitä myös taloudellinen vastuu. Ei voi olla niin, että vain maanomistajat kantavat siitä taloudellisen vastuun.

KALMARIN mainitsemat pykälät mahdollistaisivat uhanalaisista luontotyypeistä säätämisen valtioneuvoston asetuksella.

Miksi keskusta halusi riitauttaa hallituksen sovun?

– Keskusta ei voi hyväksyä sitä, että omaisuudensuojan yli kävellään. Meidän ryhmä ei olisi pysynyt mitenkään… joka tapauksessa ryhmä ei olisi äänestänyt tämän puolesta. Itsekään en pystynyt mitenkään hyväksymään tällaista esitystä.

Asia oli kuitenkin sovittu hallituksessa.

– Silloin kun ministeri on katsonut tätä, silloin ei varmaan ollut näin yksityiskohtaista tietoa eikä ole ollut perustuslakivaliokunnan lausuntoa ja muita arvioita siitä, miten huonoa lainsäädäntöä tämä on myöskin selkeyden osalta. Tämä on erittäin epäselvä ja myöskin sellainen, että omaisuudensuojakysymykset nousivat myös perustuslakivaliokunnan lausunnossa. Sekin edellytti, että tätä täytyy muuttaa. Me nyt annoimme selkeät speksit, miten tätä täytyy muuttaa. Edellytän, että ympäristövaliokunta tekee työt.

Eli ympäristövaliokunta tekee samat muutokset?

– Niin.

Demokraatti ei tavoittanut tänään iltapäivällä kommentteja varten ympäristövaliokunnan keskustalaista puheenjohtajaa Hanna Kososta.

KUN Anne Kalmarilta kysyy, onko keskustalla ryhmän kanta kannalle, joka nyt otettiin maa- ja metsätalousvaliokunnassa, Kalmari sanoo, että asiaa on kysyttävä ryhmäpuheenjohtaja Eeva Kallilta. Demokraatti ei tavoittanut Kallia puhelinsoitolla.

– Hän vastaa ryhmän osalta tästä ja minä vastaan siltä osin, mitä seurauksia tiedän, että jos hallituksen rivistä rakoillaan, se ei ole tavanomaista. Mutta tällä hallituskaudella sinänsä ovat kaikki muut puolueet jatkuvasti harjoittaneet tätä samaa toimintaa, Kalmari sanoo.

Kalmari viittaa myös, että voisi saada toiminnastaan rangaistuksia.

– Otan ne rangaistukset, mitä tästä seuraa.

Omalta ryhmältä?

– Kyllä. Omalta ryhmältä tai muutoin.

Äsken sanoitte kuitenkin, että ryhmä ei voisi tätä hyväksyä. Ymmärsin niin, että teillä on kuitenkin tieto, mitä ryhmässä ajatellaan?

– Kyllä, minulla on vahva tieto siitä, että keskustan kansanedustajat eivät voi tällaista omaisuudensuojan polkemista hyväksyä eikä lainsäädäntöä, joka on huonosti valmisteltu eikä ole vaikutusarviointia tehty.

Demokraatin tietojen maa- ja metsätalousvaliokunnan keskustalaisten jäsenten päätös vastustaa hallituksen esitystä ei perustunut puolueen eduskuntaryhmän kantaan.

Ennakoitteko, että jos ympäristövaliokunta ei tee samoja muutoksia kuin teidän lausunnossa, keskusta äänestää salissa vastaan?

– Olettaisin näin, että näitä tiettyjä pykäliä vastaan. Niiden poisottamisen puolesta äänestetään. Luonnonsuojelulaki muilta osin varmaan mennee läpi.

NYT nähdystä toiminnasta maa- ja metsätalousvaliokunnassa voinee seurata se, että muutkin puolueet saattavat lähteä kaatamaan hallituksessa sovittuja asioita ja loppuhallituskausi voi näyttää aika ikävältä.

Mitä tästä ajattelette?

– Tämä poikkeustila tuli ehkä käyttöön silloin, kun pääministeri toi riitaisena lainsäädännön eduskuntaan. Varmaan tässä peli siltä osin aukeni, mutta toivoisin, että tästä ei yleistä käytäntöä tule. Minähän olisin pystynyt istumaan tämän asian päällä vaikka maailman tappiin, mutta minun mielestä sekään toimintamalli ei ole reilua.

Kalmari sanoo uskovansa, että nyt hän itsensäkin mielestä tärkeä luonnonsuojelulaki saadaan maaliin, mutta siitä lähtevät hänen mukaansa vaikeimmin tulkittavissa olevat ja omaisuudensuojaa heikentävät pykälät pois.

– Tämähän on nyt sitten vähän niin kuin vähemmistöhallituksen toiminta sinänsä, että voihan sille löytyä tuki sitten oppositiostakin.

Onko MTK Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto kuinka kovalla lobbauksella liikkeellä teidän (keskustan) suuntaan?

– Tässä on kaikki metsäisten alojen, koko metsäsektori maa- ja metsätalousministeriötä myöten todella huolissaan, koska tämä olisi vaarantanut yli 2 miljoonan hehtaarin metsänkäytön ja aiheuttanut todella suurta arvaamattomuutta ylipäätään puun saatavuuteen.

Kalmarin mukaan keskustelu valiokunnassa ei mennyt sille tasolle, että olisi puhuttu hallituksessa pysymisestä.

Kalmari myös sanoo, että samanlaista toimintaa kuin keskustan osalta nyt on tapahtunut ennen vihreiden ja vasemmiston osalta ennen ja sitä on katsottu läpi sormien.

– Ehkä keskustakin voi sille tärkeissä asioissa joskus toimia näin. Me olemme tähän asti ollut valtionhoitajapuolue, joka on niellyt paljon.