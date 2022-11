Keskustan varapuheenjohtaja: ”Marin on ottamassa suuren riskin”

Sekä pääministeri Sanna Marin (sd.) että oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) ovat tänään kertoneet, että saamelaiskäräjälaki on edelleen tarkoitus viedä eduskunnan käsittelyyn. Johannes Ijäs Demokraatti

Keskusta on ehdottanut, että saamelaiskäräjälaki siirrettäisiin parlamentaarisen ryhmän kautta seuraavan hallituksen käsiteltäväksi. Maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen (kesk.) kertoi tästä Ylen A-studiossa eilen.

Keskustan eduskuntaryhmä oli tänään iltapäivällä koolla.

Puolueen varapuheenjohtaja Markus Lohi kertoo Demokraatille, että kokouksessa arvioitiin poliittista tilannetta.

– Tässähän on ollut aikalaista julkisuutta, joka kertoo enemmänkin, että hallituspuolueiden välillä on erimielisyyksiä kuin luottamusta. Siitä on hyvä keskustella silloin.

Lohi allekirjoittaa, että julkisuuden perusteella on ollut näköpiirissä enemmän erimielisyyttä kuin luottamusta.

– Vähän tämä näyttää riitelyltä.

Teittekö mitään johtopäätöksiä ryhmänä?

– Ei varsinaisesti. Tässä keskusteltiin ja käytiin läpi, miten tästä eteenpäin pitäisi mennä.

SAAMELAISKÄRÄJÄLAIN suhteen keskusta ei ole taipumassa hallitusenemmistön linjalle.

– Kurvinen teki eilen tarjouksen A-studiossa. Parlamentaarinen työryhmä olisi sen takia järkevä, että siinä olisivat kaikki puolueet mukana. Jos tämä esitys tuodaan nyt riitaisena eduskuntaan, keskusta äänestää valtioneuvostossa vastaan ja eduskunnassa, jos se saliin tulee, Lohi sanoo.

Hän muistuttaa, että eduskunnan perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja on sanonut, että hyvin todennäköisesti saamelaiskäräjälakia ei ehditä edes käsitellä.

– Silloin koko esitys raukeaisi. Me joutuisimme aloittamaan alusta tulevalla vaalikaudella. Nyt jos sen sijaan olisi parlamentaarinen työryhmä, joka jumppaisi lain sisältöä järkeväksi, ei tarvitsisi lähteä alusta liikkeelle, vaan heti vaalien jälkeen olisi valmis pohja, joka voitaisiin tuoda eduskuntaan. Saataisiin se etenemään, Lohi sanoo.

– Saamelaiskärävaalien suhteen ei ole kiire, koska ei seuraavia vaaleja ehditä kuitenkaan pitämään uuden lain mukaan… Tässä ei kukaan ajallisesti häviäisi mitään. Päinvastoin prosessi pysyisi vireillä eikä kävisi niin, että se sammuu eduskuntaan ja sitten taas seuraava hallitus joutuu miettimään sen aivan alusta asti kokonaan.

Lohi painottaa edelleen, että valtioneuvostossa keskusta äänestäää lakia vastaan ja sama tapahtuisi eduskunnan täysistuntosalissa.

– Tästä tietoisena Marin on tuomassa sen ja ottamassa suuren riskin, että se raukeaa täällä ennen kuin sitä ehditään edes käsitellä.

LOHEN kommenteista on pääteltävissä, että hallituskysymystä keskusta ei ole kuitenkaan asiasta tekemässä, vaan se riittää, että keskusta vastustaa lakia ja esimerkiksi äänestää sitä vastaan valtioneuvostossa.

– Ei meillä riitä voimat estämäänkään, kun meillä on vähemmistö hallituksen ministereistä. Mutta viesti meillä on ollut selvä koko ajan siitä lähtien, kun keskusta jätti eriävän mielipiteen työryhmän työhön, jonka perusteella tätä esitystä ollaan tuomassa… Siitä lähtien kaikilla on ollut tiedossa, mikä on keskustan mielipide. Ei ole ollut mitään epäselvää.

– Sanon sen, ettei hallitus yksittäisiin lakiesityksiin kaadu, vaan se kaatuu siihen, jos hallituspuolueiden välillä katoaa totaalisesti luottamus siihen, että hallitus kykenee jatkamaan työskentelyään.

Onko tällainen tilanne lähellä?

– En ota siihen kantaa. Sanon vain, että jos menettelytavoista ei pidetä kiinni, se aina vähentää luottamusta.

HALLITUKSEN on määrä tuoda vaalikauden viimeiset esitykset määräaikaan mennessä torstaina eduskuntaan. Hallituksen pöydällä on yhä toistakymmentä hiertävää lakiesitystä ja aika niistä sopimiseen on käymässä vähiin.

– Niitä pitäisi nyt päästä nopeasti ratkaisemaan. Siellä on paljon kiistanalaisia lakeja, joitakin jopa sisällä eduskunnassa.

– Sehän on kokonaispaketti, miten menetellään. Toivotaan, että sellainen saadaan. Se on vahingollista, jos jokaista lakia katsotaan tapauskohtaisesti ja tuodaan riitaisena valtioneuvostoon. Sitten menetetään kaikki pelisäännöt ja on hulabaloo täällä eduskunnassa.

Lohi tarkoittaa sitä, että tällöin lakeihin haettaisiin aina tapauskohtaisesti tukea oppositiopuolueilta.

– En minä usko, että se on kenellekään kunniaksi sellainen hulabaloo täällä.

Väännön alla olevissa laeissa on Lohen mukaan useita sellaisia, jotka eivät nykymuodossaaan keskustalle käy.

– Varmasti on sellaisia, jotka monelle muullekin hallituspuolueelle ovat vaikeita. Siitä pitää katsoa kokonaisuus, jotta pidetään toimintakyky ja luottamus yllä.

Entä onko lakeja, jotka on jo annettu eduskunnalle ja joita vastaan keskusta olisi äänestämässä?

– En ota kantaa, mutta varmasti meillä on muutamia, jotka ovat haastavia ja jotka pitää saada muokattua järkeväksi. Nostan yhden, joka on omassa valiokunnassani, yrittäjien eläkejärjestelmän eli YELin uudistus. Olen aika toiveikas, että siitä pystyttäisiin saamaan vielä sellainen, että se voitaisiin hyväksyä ja se olisi riiittävän hyvä suomalaisille yrittäjillä, Lohi sanoo.

Hän on sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja.