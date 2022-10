Keskustassa kiinnostusta Soinin eduskuntavaaliehdokkuudelle, Uudenmaan piiri ottaa yhteyttä – puoluesihteeri ilahtui MT:n haastattelusta: ”Osoitti välittämistä”

Entinen ulkoministeri Timo Soini kertoi Maaseudun Tulevaisuudelle harkitsevansa paluuta politiikkaan jossain vaiheessa ja nosti nyt esiin puolueetkin, jotka hänelle sopisivat. Johannes Ijäs Demokraatti

– Mitään ei ole sovittu ja kaikki on epävarmaa, mutta jos tekisin paluun niin puolue olisi joko keskusta tai KD, Soini totesi lehdelle.

Soini on jo aiemmin sanonut, että erityisesti eurovaalit kiinnostavat, mutta hän ei ole myöskään sulkenut pois pian edessä olevia eduskuntavaaleja.

Ainakin keskustan Uudenmaan piirissä espoolaisen Soinin tuore haastattelu on otettu hyvin vakavasti.

Piirin puheenjohtaja, eduskuntavaaliehdokkaaksi jo nimetty Tuomo Suihkonen aikoo ottaa Soiniin mahdollisimman pian yhteyttä ja käydä keskustelun eduskuntavaaliehdokkuudesta.

– Olen siinä ymmärryksessä, että Soini voisi ihan hyvin tulla osaksi keskustalaista joukkoa, jos hänellä itsellään on kiinnostusta tulla. Toivottaisin hänet henkilökohtaisesti tervetulleeksi. Käytäisiin keskustelu ja linjattaisiin tulevaa. Piirihallitus tekee lopulta päätöksen ehdokaspaikoista. Kyllä meillä vielä listalla tilaa on, Suihkonen sanoo.

Vaikka Soini esitti Maaseudun Tulevaisuudelle myös keskusta-kritiikkiä, tämä ei Suihkosta hätkäytä.

– Keskustalla ovat seinät leveällä ja katto korkealla. On hyvin monenlaisia näkökulmia ja keskustelua laidasta laitaan. Suvaitsemme kyllä. Soini on itse ottanut esiin julkisuudessa, että keskusta voisi olla puolue, joka häntä kiinnostaisi ja hän näkee sen, että keskusta on järjen ääni keskellä eikä äärioikealla tai -vasemmalla. Jos hänestä tuntuu, että meidän edustamat näkemykset ja järjen ääni voisivat olla sellaista, mihin joukkueeseen hän voisi liittyä, en näkisi sitä mahdottomana.

Keskustan Uudenmaan piirin toiminnanjohtaja Joonas Salmi kertoo, että Maaseudun Tulevaisuuden jutun jälkeen puolueen eri kanavissa on käyty keskustelua niin Soinin sanomisista kuin pohdittu tämän eduskuntavaaliehdokkuuttakin.

– Voin sanoa, että puolueen sisällä on ollut paljon keskustelua aiheesta, Salmi sanoo.

– Totta kai isot nimet aiheuttavat paljon tunteita puolesta ja vastaan.

KESKUSTAN puoluesihteeri Riikka Pirkkalainen ilahtui Soinin Maaseudun Tulevaisuudelle antamasta haastattelusta.

– Oli jotenkin tosi ilahduttava ja mieltä lämmittävää haastattelu kaiken kaikkiaan, vaikka hän tietenkin omaan roisiin tyyliinsä toi asioita pöytään raflaavalla tavalla. Haastattelu osoitti välittämistä keskustasta ja alleviivasi olevan tärkeää, että maassa on vahva poliittinen keskusta – enkä tarkoita vain keskustaa puolueena vaan ylipäätään siltojen rakentajia äärilaitojen välillä.

Pirkkalainen ei kerro, onko puoluejohto ollut Soiniin yhteyksissä eduskuntavaalien tiimoilta.

– En yksittäisten henkilöiden kanssa käytyjä keskusteluja kenenkään osalta kommentoi tai sitä olisiko joku hyvä ehdokas tai onko keskusteluita käyty. Sen voin todeta, että kaikki sellaiset henkilöt ovat tervetulleita, jotka allekirjoittavat keskustan poliittiset tavoitteet ja ovat valmiita laittamaan itsensä likoon keskustan puolesta. Sen, olisiko Soini hyvä ehdokas mille tahansa puolueelle, pystyy käymään läpi selvittämällä hänen äänisaaliitaan aikaisemmissa vaaleissa, Pirkkalainen toteaa.

SOINI latasi Maaseudun Tulevaisuudelle myös, että keskusta häpeää juuriaan ja on siksi ollut vaikeuksissa. Tästä Pirkkalainen sanoo olevansa eri mieltä.

– Päinvastoin ollaan pyritty tekemään omaa rooliamme puoluekentässä tiettäväksi ja alleviivaamaan sitä, mikä on keskustan merkitys Suomen ja nimenomaan koko Suomen kehitykselle.

Soinin mukaan ”perinteinen maalaisliittolainen, alkiolainen ja vennamolainen aate, ei lähde rakenteista taikka rahasta”.

– Vaan se lähtee siitä, että kaiken keskiössä on ihminen, elävä ihminen. Rakenteet ja raha vain palvelevat ihmisyyttä. Tämä on keskustassa unohdettu, hän sanoi.

Pirkkalainen muistuttaa, että keskusta on ollut puolueista eniten pääministeri- ja nyt valtiovarainministerivastuussa 2000-luvulla.

– Totta kai tämä varmasti näkyy siinä, miten meidän puheenpartemme on poliittisessa keskustelussa kehittynyt. Siinä Soini varmasti tavoitti jotain oikeaa, että varmasti se on ollut enemmän valtio- ja järjestelmälähtöistä. Itse kuitenkin koemme että olemme tehneet politiikkaa nimenomaan ihmistä varten, mutta ei varmasti mennyt pieleen hänen arvionsa, että se on näkynyt liian vähän julkisessa puheessa, Pirkkalainen sanoo.

JOS Veikko Vennamon aito perillinen, Soini palaisi keskustaan, olisi siinä samalla melkoista poliittisen historian lehtien havinaa.

– Tämä on täysin spekulatiivista ja korostan yhä, että en ota sillä kantaa hänen ehdokkuuteensa, mutta kyllähän se tietyllä tavalla olisi historian ympyrän sulkeutuminen, allekirjoittaa Riikka Pirkkalainenkin.

– Tunnistan sen, että SMP-läisyydesä ja Vennamon liikkeessä, jota Soini on osaltaan jatkanut, on hirven paljon samaa juurta kuin keskustalaisuudessa – ihmisten asiaa ja tasa-arvon huolehtimista suomalaisten ja Suomen alueitten kesken. Siinä meillä on valtavan paljon samaa. Se sulkisi historian pyörän myös niin, että tulisi todistetuksi, mitä keskustalaiset ovat viime vuosien aikana pyrkineet puhumaan: Nykyisellä perussuomalaisuudella ja keskustalaisuudella ei ole mitään sidettä ja suhdetta toisiinsa. Nykymuodossaan perussuomalaiset on osa kansainvälistä oikeistopopulistista liikettä, kun taas vennamolaisuus ja SMP-läisyys on jäänyt Timo Soinin porukkaan.

TOINEN puolue, johon Soini sanoi voivansa mahdollisesti politiikkaan palata, on kristillidemokraatit.

– On ilman muuta hienoa, että KD kiinnostaa, mutta palataan asiaan, kun on jotain konkreettista. Nythän ilmassa on vasta jossittelua Soininkin puolelta, Kristillisdemokraattien Uudenmaan piirin puheenjohtaja Reija Taupila kommentoi tekstiviestitse.

Puolueen puheenjohtaja Sari Essayah toteaa lukeneensa Soinin KD-kiinnostuksesta.

– Jossain vaiheessa kysyin aikoinaan, olisiko hän kiinnostunut ylipäänsä eduskuntavaaleista. Silloin hän oli vähän sitä mieltä, että ei, Essayah kertoo ja muistelee, että tästä on kulunut reilu kuukausi.

Mutta Soini toi jälleen kiinnostustaan esiin politiikkaan paluusta.

– Totta kai, jos joku kertoo olevansa kiinnostunut, täytyyhän sitä selvittää sitten. Ihan mielenkiintoista. Näytti kyllä varmaan vähän siltä, että keskustan suuntaan oli näitä ohjeita, miten keskusta alhostaan nousee, hän sanoo viitaten Maaseudun tulevaisuuden haastatteluun, jossa Soini Essayahin huomion mukaan mainitsee keskustan ennen kristillisdemokraatteja.

– Hän on sanonut omalta puoleltaan siinä järjestyksessä, että keskusta ja KD. Varmaan kannattaa häneltä itseltään kysyä tarkemmin. Mutta tämähän kertoo vain siitä, että KD on kiinnostava puolue, ministeritasolta ollaan kiinnostuneita tulemaan.

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko on kertonut tänään Uutissuomalaiselle olevansa valmis keskustelemaan Soinin kanssa eduskuntavaaliehdokkuudesta.

Uutisen loppuun lisätty kello 15.07 tieto Annika Saarikon kommentista Uutissuomalaiselle.