Keskustasta huumeälähdys: ”Rantanen ja Juuso pakenevat ilmeisintä keinoa”

Keskustanuoret vaatii sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juusolta (ps.) ja sisäministeri Mari Rantaselta (ps.) välitöntä käyttöhuonepilottia, jotta etenkin Helsinkiä riivaavaa huumeongelmaa saadaan aisoihin.

Kyse on muuntohuume alfa-PVP:n räjähdysmäisestä leviämisestä.

– Ministeri Rantasen mukaan rangaistuksen uhka on edelleen tärkeä keino vähentää huumeiden käyttöä. Alfa-PVP:n kaltaisen äärimmäisen koukuttavan aineen kohdalla on kuitenkin päivänselvää, että päihdesairaudesta kärsivän prioriteettilistalla on vain yksi ajatus – seuraavan annoksen hankkiminen, Keskustanuorten puheenjohtaja Jere Tapio sanoo tiedotteessa.

Tapio puhuu jopa ”groteskista ihmiskokeesta”, jonka annetaan jatkua.

– Karuinta on, että ministerit Rantanen ja Juuso pakenevat ilmeisintä keinoa auttaa käyttäjiä, eli käyttöhuoneita.

Keskustanuoret sanoo kannattaneensa pitkään Suomeen ja erityisesti Helsingin kaupungille mahdollisuutta kokeilla huumeiden käyttöhuoneita. Käyttöhuoneiden yhteydessä käyttäjälle itselleen olisi mahdollista tarjota neuvontaa ja tukea aineentunnistuksen, päihdehoitajien ja neulanvaihdon avulla.

– Niin kauan, kun käyttäjä ja diileri on ajettu samaan yhteiskunnan syrjäiseen nurkkaan, löytyy edestämme aina uusi ”peukku”.